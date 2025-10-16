Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Ankara'da faciadan dönüldü: 17 katlı binanın zemini kaydı! 300 kişi tahliye edildi

Ankara Mamak'ta 4 ay önce başlayan bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında bitişiğindeki 17 katlı binanın zemininde kayma meydana geldi. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı bina boşaltıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara'da faciadan dönüldü: 17 katlı binanın zemini kaydı! 300 kişi tahliye edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 15:02

'nın ilçesinde bir inşaatta temel kazma çalışmaları sırasında meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bitişikteki yaklaşık 300 kişinin yaşadığı 17 katlı bina boşaltıldı.

Ankara'da faciadan dönüldü: 17 katlı binanın zemini kaydı! 300 kişi tahliye edildi

Olay, Mamak ilçesi Duralı Aliç Mahallesi 981. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 ay önce başlayan bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında bitişiğindeki 17 katlı binanın zemininde kayma meydana geldi. Apartmanın çevresinde büyük çatlaklar oluştu. Güvenlik gerekçesiyle 45 dairelik bina tahliye edilirken, bina sakinleri geceyi akrabalarının yanında ve araçlarında geçirdi. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Deniz Sitesi sakinleri, tehlikenin ortadan kalkması için inşaatın durdurulmasını istedi.

Ankara'da faciadan dönüldü: 17 katlı binanın zemini kaydı! 300 kişi tahliye edildi

'4 AYDIR DİKEN ÜZERİNDE OTURUYORUZ'

Zemin kaymasından dolayı tedirgin olduklarını belirten apartman sakinlerinden Buket Nayır, "Dün akşam misafirim vardı ve o bize zeminin kaydığını söyledi. Apar topar aşağı indik. Panik atak olduk, evlerde duramaz olduk. Bunun bir çözümü olması gerekiyor. İnanın bir saatlik uykum yok, çocuklar da aynı şekilde. Onlar da uykusuz bir şekilde okula gittiler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 4 aydır diken üzerinde oturuyoruz. Bir an önce buraya müdahale edilmesini istiyoruz. Korkularımız artık gitsin, evlerimizde zor duruyoruz" dedi.

Ankara'da faciadan dönüldü: 17 katlı binanın zemini kaydı! 300 kişi tahliye edildi

'GECE NEREDEYSE KALP KRİZİ GEÇİRECEKTİM'

Gidecek başka bir yerlerinin olmadığını söyleyen Fadime Kaya, "Binayı boşaltın diyorlar ama nereye gideceğiz? Kimse arayıp da hadi gelin bugün burada kalın demiyor. 45 daire, 300 kişi oturuyor bu binada. Nereye gitsin? Belediyeyi arıyoruz, zabıtayı arıyoruz, daha ne yapmamız gerekiyor? İmar müdürü 'Sıkıntı yok' diyor ama sıkıntı olmasa buralar neden yıkılsın? Gece neredeyse kalp krizi geçirecektim" diye konuştu.

Ankara'da faciadan dönüldü: 17 katlı binanın zemini kaydı! 300 kişi tahliye edildi

Apartman sakinlerinden Levent Erdoğan ise, "Dün geceden beri sorun yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi çatlaklar var inşaattan dolayı. Yanda gördüğünüz inşaat başlayalı burada sorunlar var. Önce yolu çökertti, sonra binanın temelini yerinden oynattı. Dün gece de AFAD ekipleri, belediye, polis, itfaiye, tüm herkes buradaydı. Gece 3'e kadar burada perişan olduk. Sonra da komple binayı boşalttık. Bu inşaat başladı başlayalı bu sorunu yaşıyoruz. Hiçbir şekilde de dur diyen yok, sürekli çalışıyorlar" dedi.

Ankara'da faciadan dönüldü: 17 katlı binanın zemini kaydı! 300 kişi tahliye edildi
ETİKETLER
#deprem
#toprak kayması
#inşaat kazası
#mamak
#Ankara
#Bina Tahliyesi
#Güvenlik Riski
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.