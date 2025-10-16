Diyarbakır'da şoke eden görüntü! Kendini seyir halindeki araçların önüne attı

Kategoriler
Diyarbakır'da bir kadın, ana yol üzerine çıkıp seyir halindeki araçların önüne atladı. Kadının sergilediği ilginç hareketler dikkat çekerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen kadın daha sonra ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan olay vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.