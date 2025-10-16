Böyle baba olmaz olsun! Oğlunu marketin ortasında defalarca tekmeledi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Eskişehir'de henüz kimliği öğrenilemeyen cani bir baba, raflara doğru dönük olan erkek çocuğunu defalarca tekmeledi. Aldığı darbelerin ardından yere yığılan çocuğu tekmeleyeme devam eden cani babaya, bir market çalışanı engel olmaya çalıştı. Şahıs, bir süre sonra çocuğunu yanına alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.