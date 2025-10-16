Gram altın 7000 lira olabilirdi! İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklama

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda finansal piyasalarda yaşanan manipülatif gelişmeleri vurgulayarak yatırımcılar için çarpıcı uyarılarda bulundu. Memiş, "Borsa, kripto para piyasasında, altın ve gümüş fiyatlarında, diğer enstrümanlarda hiç kimse kazanmıyor. Piyasalar bir savaş fiyatlaması içinde değil; tamamen bir manipülasyon piyasasına girdik" dedi.

"Son bir aydır altın ve gümüş fiyatlarında agresif bir yükseliş yaşanıyor. Bu süreç savaş fiyatlaması değil, tam anlamıyla bir soygun fiyatlaması" diyen Memiş, piyasaların öngörülemez hale geldiğini belirterek yatırımcıları dikkatli olmaya davet etti.

YIL SONUNA KADAR KARANLIK BİR TÜNELDEYİZ

Memiş, "Yıl sonuna kadar herkes elindeki varlıklara sahip çıksın, çünkü yıl sonuna kadar karanlık bir tünelde olacağız. Bütün enstrümanlarda sert dalgalanmalar ve belirsizlikler göreceğiz" dedi. Memiş, küresel borsalarda ve kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüşleri de Trump’ın Çin’e yüzde 100 vergi açıklamasıyla ilişkilendirdi.

YATIRIMCILAR DEĞİL SİSTEM KAZANIYOR

Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalara dikkat çekerek büyük kurumların manipülatif söylemlerine vurgu yapan Memiş, "Birçok yabancı kurum yaz aylarında ‘altında yüzde 20 düşüş olacak’ diyordu, şimdi 5000–6000 dolar hedefleri veriyorlar. 2025 ve 2026 yıllarında yatırımcılar değil sistem kazanıyor" diyerek yatırımcıları uyardı.

GRAM ALTIN 7000 LİRAYI GÖREBİLİR

İç piyasadaki gelişmelere de değinen Memiş, "Geçen hafta Kapalıçarşı’da tarihi bir olay yaşandı. 1 kilogram külçe altına 11.500 dolar işçilik geldi, sonra 7000 dolara, ardından 6000 dolara geriledi. Bu nedenle paketli gram altın almak yerine Darphane üretimi Cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın veya çeyrek altın tercih edilmeli"

Altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar kurunun henüz bu artışlara dahil olmadığını belirten Memiş, "Bu yükselişlere dolar dahil olsaydı, gram altın 7000 TL seviyelerini görürdü" diyerek kritik durumu vurguladı.

Memiş, altın yatırımcılarına yönelik değerlendirmesinde; "Düşüşlerde ons bazında 3850–3720 dolar seviyeleri izlenecek. 4000 dolar altı fiyatları fırsat olarak görmeye devam ediyorum. Piyasalar karanlık bir tünelde, teknik ve mantıksal olarak okunamıyor"

BITCOIN YATIRIMCILARI PANİK HALDE

Kripto paralara hakkında ise Memiş, Bitcoin’deki geri çekilmelerin geçici olduğunu belirterek "Bitcoin 111.857 dolar seviyesinde ve %1 yükselişte. 110.000 dolar altındaki seviyeleri ucuz görmeye devam ediyorum. Düşüşlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum" dedi.

2026'DA SÜREÇ KÖTÜYE GİDECEK

Memiş,"Genel olarak piyasalarda sağlıksız, manipülatif bir süreç yaşanıyor. Bütün grafikler ve veriler 2026 yılında sürecin iyiye gitmeyeceğini gösteriyor. Riskler artıyor. Yakında ezber bozan yeni bir trend başlayacak. Bu düzeltmelerin ardından 2026 yılına ilişkin yeni bir sayfa açacağız" diyerek uyarılarını noktaladı.