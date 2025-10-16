Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gram altın 7000 lira olabilirdi! İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklama

Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin'de sert düşüşler görülüyor. Döviz fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, elinde nakit para ve altın olan yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 09:35

Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda finansal piyasalarda yaşanan manipülatif gelişmeleri vurgulayarak yatırımcılar için çarpıcı uyarılarda bulundu. Memiş, ", piyasasında, ve fiyatlarında, diğer enstrümanlarda hiç kimse kazanmıyor. Piyasalar bir savaş fiyatlaması içinde değil; tamamen bir piyasasına girdik" dedi.

Gram altın 7000 lira olabilirdi! İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklama

"Son bir aydır altın ve gümüş fiyatlarında agresif bir yükseliş yaşanıyor. Bu süreç savaş fiyatlaması değil, tam anlamıyla bir soygun fiyatlaması" diyen Memiş, piyasaların öngörülemez hale geldiğini belirterek yatırımcıları dikkatli olmaya davet etti.

Gram altın 7000 lira olabilirdi! İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklama

YIL SONUNA KADAR KARANLIK BİR TÜNELDEYİZ

Memiş, "Yıl sonuna kadar herkes elindeki varlıklara sahip çıksın, çünkü yıl sonuna kadar karanlık bir tünelde olacağız. Bütün enstrümanlarda sert dalgalanmalar ve belirsizlikler göreceğiz" dedi. Memiş, küresel borsalarda ve kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüşleri de Trump’ın Çin’e yüzde 100 vergi açıklamasıyla ilişkilendirdi.

Gram altın 7000 lira olabilirdi! İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklama

YATIRIMCILAR DEĞİL SİSTEM KAZANIYOR

Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalara dikkat çekerek büyük kurumların manipülatif söylemlerine vurgu yapan Memiş, "Birçok yabancı kurum yaz aylarında ‘altında yüzde 20 düşüş olacak’ diyordu, şimdi 5000–6000 dolar hedefleri veriyorlar. 2025 ve 2026 yıllarında yatırımcılar değil sistem kazanıyor" diyerek yatırımcıları uyardı.

Gram altın 7000 lira olabilirdi! İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklama

GRAM ALTIN 7000 LİRAYI GÖREBİLİR

İç piyasadaki gelişmelere de değinen Memiş, "Geçen hafta Kapalıçarşı’da tarihi bir olay yaşandı. 1 kilogram külçe altına 11.500 dolar işçilik geldi, sonra 7000 dolara, ardından 6000 dolara geriledi. Bu nedenle paketli gram altın almak yerine Darphane üretimi Cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın veya çeyrek altın tercih edilmeli"

Gram altın 7000 lira olabilirdi! İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklama

Altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar kurunun henüz bu artışlara dahil olmadığını belirten Memiş, "Bu yükselişlere dolar dahil olsaydı, gram altın 7000 TL seviyelerini görürdü" diyerek kritik durumu vurguladı.

Gram altın 7000 lira olabilirdi! İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklama

Memiş, altın yatırımcılarına yönelik değerlendirmesinde; "Düşüşlerde ons bazında 3850–3720 dolar seviyeleri izlenecek. 4000 dolar altı fiyatları fırsat olarak görmeye devam ediyorum. Piyasalar karanlık bir tünelde, teknik ve mantıksal olarak okunamıyor"

Gram altın 7000 lira olabilirdi! İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklama

BITCOIN YATIRIMCILARI PANİK HALDE

Kripto paralara hakkında ise Memiş, Bitcoin’deki geri çekilmelerin geçici olduğunu belirterek "Bitcoin 111.857 dolar seviyesinde ve %1 yükselişte. 110.000 dolar altındaki seviyeleri ucuz görmeye devam ediyorum. Düşüşlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum" dedi.

Gram altın 7000 lira olabilirdi! İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik açıklama

2026'DA SÜREÇ KÖTÜYE GİDECEK

Memiş,"Genel olarak piyasalarda sağlıksız, manipülatif bir süreç yaşanıyor. Bütün grafikler ve veriler 2026 yılında sürecin iyiye gitmeyeceğini gösteriyor. Riskler artıyor. Yakında ezber bozan yeni bir trend başlayacak. Bu düzeltmelerin ardından 2026 yılına ilişkin yeni bir sayfa açacağız" diyerek uyarılarını noktaladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elinde altın olanlar dikkat! Filiz Eryılmaz: Sakın şimdi yapmayın
Kredi borcu olanlar dikkat! Bunu yapana haciz gelebilir
ETİKETLER
#Kripto Para
#altın
#borsa
#gümüş
#yatırım
#manipülasyon
#finans
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.