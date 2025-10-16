Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
 16.10.2025

İnsan beyninin zirveye ulaştığı yaş belli oldu! Bir düşüş değil, yükseliş dönemi

Avustralya’daki bilim insanlarının yeni bir çalışmasında; insan beyninin en yüksek işlevselliğe ulaştığı yaş belirlendi. Araştırma; insan beyninin zirveye gençlikte değil, 55 ila 60 yaş arasında ulaştığını ortaya koydu.

İnsan beyninin zirveye ulaştığı yaş belli oldu! Bir düşüş değil, yükseliş dönemi
16.10.2025
16.10.2025
Avustralya’daki The University of Western Australia’dan Prof. Gilles E. Gignac ve ekibinin Intelligence dergisinde yayımladığı araştırmaya göre; insan zihninin tüm psikolojik bileşenleri değerlendirildiğinde en yüksek genel bilişsel performans 55–60 yaş aralığında görülüyor.

Bilim insanları, mantıksal düşünme, hafıza, bilgi düzeyi ve işlem hızının yanı sıra kişilik özellikleri ve duygusal denge gibi 16 farklı psikolojik boyutu inceledi. Bu boyutlar arasında “büyük beşli” kişilik özellikleri (dışadönüklük, duygusal istikrar, vicdanlılık, deneyime açıklık ve uyumluluk) da yer aldı.

İnsan beyninin zirveye ulaştığı yaş belli oldu! Bir düşüş değil, yükseliş dönemi

BAZI YETENEKLER YAŞLA ARTIYOR

Araştırmaya göre, bazı bilişsel beceriler yaşla birlikte azalsa da, vicdanlılık 65 yaşında, duygusal denge ise 75 yaşında zirveye ulaşıyor. Araştırmacılara göre; birçok liderin, üst düzey yöneticinin ve siyasetçinin 50’li yaşlarda en başarılı dönemini yaşadığı tahmin ediliyor. Yaşla birlikte bazı yetiler zayıflasa da, artan deneyim, duygusal denge ve ahlaki muhakeme bu kayıpları telafi ettiğini belirten Prof. Gignac, "Bu da daha dengeli kararlar alınmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

İnsan beyninin zirveye ulaştığı yaş belli oldu! Bir düşüş değil, yükseliş dönemi

Yaş temelli önyargıların da sorgulanması gerektiğini vurgulayan araştırma, bazı bireylerde mantıksal düşünme ve hafıza hızında düşüş görülse de, diğerlerinde bu becerilerin uzun süre korunabildiğini belirtiyor. Bilim insanlarına göre; bu bulgular, işe alım ve kariyer değerlendirmelerinde yaş değil, bireysel becerilerin esas alınması gerektiğini gösteriyor.

İnsan beyninin zirveye ulaştığı yaş belli oldu! Bir düşüş değil, yükseliş dönemi

"GERİ SAYIM’ DEĞİL, BİR ‘ZİRVE"

Orta yaş bir gerileme değil, insan zihninin olgunluk ve denge açısından ulaştığı zirve bir nokta olduğunu belirten Prof. Gignac, "Toplumun bu dönemi bir ‘geri sayım’ değil, bir ‘zirve’ olarak görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

