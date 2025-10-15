Türkiye 5G'ye kavuşuyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: 10 kat hıza ulaşacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. 5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıç olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak" dedi.

"İNTERNET ÇEKİMİ ARTACAK"

Nufüsu az kırsal kesimde de olmak üzere birçok bölgede internet çekiminin artacağını aktaran Bakan Uraloğlu, "5G teknolojisiyle 10 kat hıza ulaşacağız" diye konuştu.

"5G TEKNOLOJİSİYLE 10 KAT HIZA ULAŞACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak. Yerlilik oranımız öngörülerimizin üzerine çıktı. Nüfusu az kırsal kesimde de internet çekimi artacak. 5G teknolojisiyle 10 kat hıza ulaşacağız"