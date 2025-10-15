Ailesi 27 yıl esaret altında tuttu! Komşuların ihbarı gerçeği ortaya çıkardı

Polonya'da polis bir eve dair ihbar aldı. Komşular, apartmandan gelen rahatsız edici sesler olduğu ihbarında bulundu. Polis, ihbar edilen eve geldi. 82 yaşındaki ev sahibi, polise kapıyı açtığında, herhangi bir tartışma yaşanmadığını söyledi. Polis her ihtimali değerlendirmek için eve girdiğinde ise 42 yaşındaki Mirella ile karşılaştı.

DURUMU KRİTİKTİ

Mirella, polise her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Fakat polis, bacaklarındaki açık yaraları fark etti ve ambulans çağırdı. Doktorlar, Mirella'nın neredeyse ölüme yakın olduğunu, enfeksiyon nedeniyle durumunun kritik olduğunu söyledi. Mirella iki aydır hastanede tedavi görüyor.

''KİMLİK KARTIM BİLE YOK''

Mirella, polise verdiği ifadesinde, neredeyse 30 senedir evden çıkmadığını söyledi ve şunları anlattı:

''Şehrimin geliştiğini göremedim. Her şeyin gerisinde kaldım, çok şeyden mahrum kaldım. Doktora gitmedim, kimlik kartım yok, yürüyüşe bile çıkmadım, balkona bile çıkmadım.''

Kadının hiç diş doktoruna ya da kuaföre gitmediği, saç ve diş sağlığının kritik durumda olduğu, bu nedenle özel bir kliniğe sevk edildiği açıklandı.

KOMŞULARA 'KAYBOLDU' DEDİLER

Fakt gazetesinin haberine göre ise komşular, Mirella'nın seneler önce evde ayrıldığını düşündüklerini, onu çok uzun zamandır hiç görmediklerini söylediler. Ailesinin kızlarının kaybolduğunu söylemesi üzerine ise şimdiye akdar hiç şüpheye düşmediklerini aktardılar.

Savcı Agnieszka Kwatera, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı. Mirrella’nın nasıl ve neden bu kadar uzun süre kapalı tutulduğu araştırılıyor.