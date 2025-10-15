Neye uğradıklarını şaşırdılar! Trafikteki araca bir anda ateş açtılar

Kategoriler
İstanbul
Dün akşam Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre Bursa'dan nişanlısı ve 2 arkadaşıyla misafirliğe gelen Şafak C. isimli vatandaşın aracına motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Ulusum Caddesi'nde meydana gelen olayda otomobiliyle cadde üzerinde seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomobile iki kurşun isabet ettiği öğrenilirken olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.