Neye uğradıklarını şaşırdılar! Trafikteki araca bir anda ateş açtılar

Dün akşam Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre Bursa'dan nişanlısı ve 2 arkadaşıyla misafirliğe gelen Şafak C. isimli vatandaşın aracına motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

TRAFİKTEKİ ARACA HAİN PUSU

Ulusum Caddesi'nde meydana gelen olayda otomobiliyle cadde üzerinde seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomobile iki kurşun isabet ettiği öğrenilirken olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.