Silahlı saldırı yapacak çeteye polisten ters köşe!

İstanbul'da yapılan yol kontrolünde yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphe üzerine polis ekiplerinin durduğu araçtan, 1 otomatik silah, bir ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 26 mermi, 3 farklı araç plakası ve 1 kar maskesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, çalışmalarını derinleştiren polis, olayla irtibatlı 2 kişiyi daha yakaladı. 5 kişinin gözaltına alındığı olayda şüphelilerin husumetli oldukları kişilere silahlı saldırı yapmaya hazırlandıkları belirlendi. 4 gün süren sorgunun ardından zanlılar mahkemeye sevk edildi.