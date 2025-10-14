Süpürgeyle durdurmaya çalıştı, motosikletli böyle darp etti

Fatih’te dün sabah 06.30 sıralarında Mimar Hayrettin Mahallesi’nde bulunan bir hanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, handa bekçilik yaptığı öne sürülen yaşlı adam tarafından bir motosiklet sürücüsü hız yapmaması konusunda defalarca uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü yine sokak üzerinden hızlı geçerken, yaşlı adam motosiklete süpürgeyle vurdu.

Süpürgeyle motosikletine vurulan genç şahıs, geri dönerek yaşlı adamı darp etti. Şahıs yaşlı adama yumruklarla saldırırken, sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Öte yandan, motosikletlinin yaşlı adamı dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adamın süpürgesiyle hız yapan motosikletliye vurduğu ardından şahsın geri dönerek adama saldırdığı görüldü.