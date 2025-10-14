Üzerine koşan domuzu görünce bakın ne yaptı! O anlar kamerada

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Yağmurca Köyü’nde, araçla ilerleyen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde ilginç bir an yaşandı. Görüntülerde, köy yolunda bir domuzun hızlı bir şekilde koştuğu görülüyor. Yol kenarında yürüyen yaşlı bir adama çarpacak gibi olan domuz, adamın son anda refleks gösterip kurtulmasıyla kaza önlendi. Olayın ardından domuzun peşinden bir köpeğin koştuğu anlar da kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada ilgi toplarken, köy sakinleri hayvanların zaman zaman köy yollarına inebildiğini belirtti. Sürücülerin ve yayaların bu tür ani durumlara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.