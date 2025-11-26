Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 26 Kasım maç programı açıklandı

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. Şampiyonlar Ligi maçları bugün farklı kanallarda yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. hafta karşılaşmaları bu akşam toplam 9 maçla tamamlanacak. Futbolseverler, farklı saatlerde başlayacak mücadelelerin ekranlardaki yerini merak ediyor. Arsenal ile Bayern Münih arasındaki zirve mücadelesi, Atletico Madrid ile Inter arasındaki namağlup unvanını koruma sınavı ve Olympiakos - Real Madrid maçı en çok merak edilen maçlar arasında.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 26 Kasım maç programı açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 18:13

lig aşamasının 5. maç gününde heyecan bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Gecenin programında Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği birçok kritik mücadele bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 26 Kasım maç programı açıklandı

ARSENAL BAYERN MÜNİH HANGİ KANALDA?

ile arasındaki karşılaşma Emirates Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak. Her iki takımın da turnuvada yenilgi almadan ilerlemesi maçın dikkat çekici yanını oluşturuyor. Arsenal dört maçta 11 gol kaydederken, savunma hattı da rakiplerine gol fırsatı tanımayan bir performans sergiledi. Bayern Münih ise tüm kulvarlarda 18 maçtır mağlup olmadan sürdürdüğü serisini Londra deplasmanında ortaya koyacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 26 Kasım maç programı açıklandı

Arsenal Bayern Münih maç yayını Tabii Spor üzerinden gerçekleştirilecek. İzleyiciler, Arsenal Bayern Münih karşılaşmasını platformun ana kanalından takip edebilecek. Mücadelenin başlangıç saati olan 23.00’te ekran başına geçecek futbolseverler, ’nin beşinci haftasındaki en yüksek tempolu karşılaşmalardan birine tanıklık edecek.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 26 Kasım maç programı açıklandı

ATLETİCO MADRİD INTER HANGİ KANALDA?

ile Inter, Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda saat 23.00’te karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid, dört maçta iki galibiyet ve iki mağlubiyet elde ederek topladığı altı puanla 17. sırada yer alıyor. Diego Simeone'nin ekibi, istikrarsız bir tabloyla beşinci maç gününe çıkarken, ev sahibi avantajını değerlendirme planıyla sahaya çıkacak. Inter ise dört maçta dört galibiyetle 12 puan toplayarak lige en güçlü başlayan takımlardan biri oldu.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 26 Kasım maç programı açıklandı

Bu karşılaşma Tabii Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Inter’in namağlup unvanını sürdürüp sürdüremeyeceği ve Atletico Madrid’in puan tablosundaki konumunu değiştirme olasılığı maçın yayınını daha da ilgi çekici hale getiriyor. Avrupa futbolunun önemli takımlarının buluştuğu bu karşılaşma, 23.00 seansının en dikkat çeken müsabakalarından biri olarak programda yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 26 Kasım maç programı açıklandı

OLYMPİAKOS REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

ile arasındaki karşılaşma, Atina’daki Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak. Yunan temsilcisi Olympiakos, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında henüz galibiyetle tanışamazken, bu maç onlar için önemli bir fırsat anlamı taşıyor. Real Madrid ise deplasmandan alacağı galibiyetle grubun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırma hedefiyle sahada olacak. İki takım arasındaki bu karşılaşma, taraftarların merakla beklediği maçlar arasında bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 26 Kasım maç programı açıklandı

Mücadele Tabii Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Real Madrid’in Yunanistan deplasmanında nasıl bir oyun sergileyeceğini ve Olympiakos’un bu kritik mücadelede nasıl bir performans ortaya koyacağını ekran başından takip edebilecek. 23.00 seansı içerisinde yer alan bu karşılaşma, gecenin yoğun programında öne çıkan seçeneklerden biri olacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 26 Kasım maç programı açıklandı

26 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nin bu akşamki yayın programı açıklandı:

20.45 Kopenhag - Kairat (Tabii Spor 1)

20.45 Pafos - Monaco (Tabii Spor)

23.00 Paris Saint-Germain - Tottenham (Tabii Spor 3)

23.00 Liverpool - PSV (Tabii Spor 4)

23.00 Arsenal - Bayern Münih (Tabii Spor)

23.00 Atletico Madrid - Inter (Tabii Spor 1)

23.00 Eintracht Frankfurt - Atalanta (Tabii Spor 5)

23.00 Sporting - Club Brugge (Tabii Spor 6)

23.00 Olympiakos - Real Madrid (Tabii Spor 2)

#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#atletico madrid
#bayern münih
#real madrid
#arsenal
#olympiakos
#internet sitesi
#Aktüel
TGRT Haber
