Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Olympiakos Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Olympiakos Real Madrid maç kadrosu

Olympiakos - Real Madrid maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Taraftarlar tarafından Olympiakos - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Olympiakos Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Olympiakos Real Madrid maç kadrosu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 22:07
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 22:07

'nde 5. hafta karşılaşmaları 2. günüyle devam ediyor. Bugün oynanacak olan mücadeleler kapsamında İspanyol devi , Yunanistan ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadeleye saatler kala taraftarlar tarafından Olympiakos - Real Madrid maçının nereden izleneceği, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Olympiakos Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Olympiakos Real Madrid maç kadrosu

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan Georgios Karaiskasis Stadyumu'nda oynanacak olan Olympiakos - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Olympiakos bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 2 puanla 32. sırada yer alan Olympiakos'un bir sonraki tura yükselmek için kesin bir galibiyet alması gerekiyor.

Real Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçın 3'ünden galibiyet ile ayrıldı. 9 puan toplayan eflatun-beyazlılar karşılaşmadan 3 puanı alarak ilk 8'e yükselmeyi hedefliyor.

Olympiakos Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Olympiakos Real Madrid maç kadrosu

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında oynanacak olan Olympiakos - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te yayınlanacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek.

Olympiakos Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Olympiakos Real Madrid maç kadrosu

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi takım Olympiakos'ta karşılaşma öncesinde Konstantinos Angelakis ve Alexandros Paschalakis'in sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Real Madrid tarafında ise Antonio Rüdiger, Daniel Carvajal, Franco Mastantuono, Aurelien Tchouameni, Eder Milita ve Thibaut Courtois sakatlığı nedeniyle karşılaşmada oynamayacak.

Olympiakos Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Olympiakos Real Madrid maç kadrosu

Kritik mücadelede Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in ise ilk 11'de başlaması bekleniyor. Olympiakos - Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'leri şöyle:

Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Güler; Bellingham; Mbappe, Vinicius

ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#real madrid
#canlı yayın
#olympiakos
#Spor Tv
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.