Olympiakos Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Olympiakos Real Madrid maç kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları 2. günüyle devam ediyor. Bugün oynanacak olan mücadeleler kapsamında İspanyol devi Real Madrid, Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadeleye saatler kala taraftarlar tarafından Olympiakos - Real Madrid maçının nereden izleneceği, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan Georgios Karaiskasis Stadyumu'nda oynanacak olan Olympiakos - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Olympiakos bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 2 puanla 32. sırada yer alan Olympiakos'un bir sonraki tura yükselmek için kesin bir galibiyet alması gerekiyor.

Real Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçın 3'ünden galibiyet ile ayrıldı. 9 puan toplayan eflatun-beyazlılar karşılaşmadan 3 puanı alarak ilk 8'e yükselmeyi hedefliyor.

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında oynanacak olan Olympiakos - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te yayınlanacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek.

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi takım Olympiakos'ta karşılaşma öncesinde Konstantinos Angelakis ve Alexandros Paschalakis'in sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Real Madrid tarafında ise Antonio Rüdiger, Daniel Carvajal, Franco Mastantuono, Aurelien Tchouameni, Eder Milita ve Thibaut Courtois sakatlığı nedeniyle karşılaşmada oynamayacak.

Kritik mücadelede Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in ise ilk 11'de başlaması bekleniyor. Olympiakos - Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'leri şöyle:

Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Güler; Bellingham; Mbappe, Vinicius