Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! O anlar kamerada

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde meydana gelen olayda bir otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü aracı kenara çektikten sonra otomobilden inerken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.