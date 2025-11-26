Şantiyede tekmeler yumruklar havada uçuştu! Polis havaya ateş açtı

Hatay'da şantiye savaş alanına döndü. Şantiyede iki farklı grubun arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan sözlü tartışma tekme ve yumrukların konuştuğu bir kavga dönüştü. Dehşet anları ise başka bir işçinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tekmelerin ve yumrukların havada uçtuğu ve diğer işçilerin kavgayı ayırmaya çalışıldığı anlar görüldü. İşçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşçiler arasında bir süre devam eden kavga, polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla ve diğer işçilerin araya girmesiyle son buldu.