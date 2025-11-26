Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yiğit Efe Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe Ferençvaroş maçında oynayacağı açıklandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Ferençvaroş maçında Yiğit Efe Demir'in oynayacağını duyurdu. Taraftarlar tarafından Yiğit Efe Demir kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yiğit Efe Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe Ferençvaroş maçında oynayacağı açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 16:05

'nin 5. hafta maçları kapsamında temsilcimiz , Macaristan ekibi Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin karşılaşma öncesinde hattında ise sıkıntılar yaşanıyor. Jayden Oosterwolde'nin sarı kart cezalısı olması ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlığının devam etmesinden dolayı kimin oynayacağı gündeme gelmişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferençvaroş maçı öncesi yapılan basın toplantısında Yiğit Efe Demir'in, Skriniar'ın yanında görev alacağını duyurdu.

Tedesco'nun açıklamalarının ardından Yiğit Efe Demir kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündeme geldi.

Yiğit Efe Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe Ferençvaroş maçında oynayacağı açıklandı

YİĞİT EFE DEMİR KİMDİR, NERELİ?

Yiğit Efe Demir, 2 Ağustos 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Fenerbahçe altyapsınıda yetişen 1,93m boyundaki futbolcu stoper pozisyonunda oynuyor. 2023 yılında altyapıdan yükselen Yiğit Efe Demir sırayla Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük ile çıktığı 37 maçta toplam 3 bin 99 dakika süre aldı ve 2 asist katkısı yaptı. Yiğit Efe Demir milli takımda ise Türkiye U21 ile 5 maçta görev aldı.

Yiğit Efe Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe Ferençvaroş maçında oynayacağı açıklandı

YİĞİT EFE DEMİR KAÇ YAŞINDA?

2 Ağustos 2004 tarihinde doğan Yiğit Efe Demir, Kasım 2025 tarihi itibarıyla 21 yaşındadır.

ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#uefa avrupa ligi
#Stoper
#ferencvaros
#Fenerbahçe
#Yiğit Efe Demir
#Tedesco
#Yiğit Efe Demir
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.