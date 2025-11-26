Yiğit Efe Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe Ferençvaroş maçında oynayacağı açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçları kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Macaristan ekibi Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin karşılaşma öncesinde stoper hattında ise sıkıntılar yaşanıyor. Jayden Oosterwolde'nin sarı kart cezalısı olması ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlığının devam etmesinden dolayı kimin oynayacağı gündeme gelmişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferençvaroş maçı öncesi yapılan basın toplantısında Yiğit Efe Demir'in, Skriniar'ın yanında görev alacağını duyurdu.

Tedesco'nun açıklamalarının ardından Yiğit Efe Demir kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündeme geldi.

YİĞİT EFE DEMİR KİMDİR, NERELİ?

Yiğit Efe Demir, 2 Ağustos 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Fenerbahçe altyapsınıda yetişen 1,93m boyundaki futbolcu stoper pozisyonunda oynuyor. 2023 yılında altyapıdan yükselen Yiğit Efe Demir sırayla Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük ile çıktığı 37 maçta toplam 3 bin 99 dakika süre aldı ve 2 asist katkısı yaptı. Yiğit Efe Demir milli takımda ise Türkiye U21 ile 5 maçta görev aldı.

YİĞİT EFE DEMİR KAÇ YAŞINDA?

2 Ağustos 2004 tarihinde doğan Yiğit Efe Demir, Kasım 2025 tarihi itibarıyla 21 yaşındadır.