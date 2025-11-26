Menü Kapat
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

WhatsApp için kritik uyarı: Sadece mesaj attığınızı sanıyorsunuz ama...

WhatsApp'ta konum paylaşmasanız bile mesajlarınızın sizi ele verdiği iddia edildi. iPhone üzerinde yapılan inceleme, yazışma verilerinin GPS koordinatlarını içerdiğini ortaya koydu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.11.2025
15:40
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
15:47

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcı gizliliğini sarsabilecek bir iddia ile gündeme geldi. uzmanı Elorm Daniel, kullanıcılar konum paylaşımı yapmasa dahi gönderilen mesajların içeriğinde konum bilgilerinin yer aldığını iddia etti.

Daniel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, iPhone 12 Pro Max cihazı üzerinde yaptığı adli incelemeye dair detayları paylaştı.

WhatsApp için kritik uyarı: Sadece mesaj attığınızı sanıyorsunuz ama...

WHATSAPP YAZIŞMALARI İNCELENDİ

üzerinden yaptığı bir yazışmayı inceleyen Daniel, verilerin metadatasının yazıştığı kişinin konumunu da gösterdiğini iddia etti.

Daniel, mesajı yollayan kişinin ya da kendisinin böyle bir veriyi talep etmediğini ancak telefonunun yine de bu bilgiyi otomatik olarak kayıt altına aldığını ileri sürdü.

Bu veriyi direkt olarak kendi telefonundan aldığını söyleyen Daniel, "Bu, WhatsApp'ta sohbet ederken konumunuz açık durumdaysa, başka bir kişinin cihazında adli görüntüleme işlemi gerçekleştirildiğinde konumunuzun bu cihazdan elde edilebileceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

WhatsApp için kritik uyarı: Sadece mesaj attığınızı sanıyorsunuz ama...

SADECE KONUM VERİLERİ DE TOPLANMIYOR

WhatsApp'ın topladığı verilerin "konum bilgisi içerme" ile sınırlı kalmadığını belirten Daniel, bir grubu kimin oluşturduğu, ne zaman oluşturduğu, kimlerin eklendiği ve çıktığı gibi tüm bilgilerin kişi gruptan çıksa bile uygulamadaki metadatada kaldığını öne sürdü.

Daniel, cihazda bu verilerin saklanmasının kişi hakkında yapılacak olası soruşturmalarda kullanılabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Daniel ayrıca, telefonundaki her bir fotoğraf, video, kayıt ve ekran görüntüsünün dosya oluşturulduğunda bulunan yerin tam konumunu da içerdiğini vurgulayarak, "Telefon, her bir medya dosyası için otomatik olarak GPS koordinatlarını kaydediyor. Bu, soruşturmacıların fotoğraf çektiğiniz, video kaydettiğiniz, ekran görüntüsü aldığınız veya cihazda herhangi bir medya oluşturduğunuz anda tam olarak nerede olduğunuzu belirleyebilecekleri anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu seviyede bir metadatanın insan hareketleri ve davranışları ile zaman çizelgelerini inanılmaz bir doğrulukla takip edebildiğine değinen Daniel, cihazın URL adreslerini, kullanıcı adlarını, şifreleri ve cihaza yüklenen tüm uygulamaların kayıtlarını tuttuğunu savundu.

Daniel, WhatsApp mesajlarında olduğu gibi iPhone mesajlarında da yazıldığı ve gönderildiği anda göndericinin tam konumunun kaydedildiğini iddia ederek, "Her uygulama izler bırakıyor. Her mesaj metinden daha fazlasını taşıyor. Bu analiz işlemi, jailbreak yapılmasa bile soruşturmacıların konum, şifre, grup bilgileri, mesaj geçmişleri ve uygulama faaliyetlerine ulaşabileceğini kanıtlıyor." görüşünü paylaştı.

WhatsApp için kritik uyarı: Sadece mesaj attığınızı sanıyorsunuz ama...

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

WhatsApp, AA'nın söz konusu iddiaların doğruluğuna ilişkin sorusuna verdiği cevapta, "Aldığımız ve topladığımız bilgi türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sunmak için belirli bilgilere ihtiyacımız var ve bu bilgiler olmadan size hizmetlerimizi sunamayız. Örneğin, hizmetlerimizi kullanmak için bir hesap oluşturmak üzere cep telefonu numaranızı vermeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hizmetlerin kullanılması durumunda, ek bilgilerin toplanılmasını gerektiren isteğe bağlı özellikler olduğunu aktaran WhatsApp, "Bu tür bir bilgi toplama işlemi hakkında uygun şekilde bilgilendirilirsiniz. Bir özelliği kullanmak için gerekli bilgileri sağlamamayı tercih ederseniz, bu özelliği kullanamazsınız. Örneğin, cihazınızdan konum verilerinizi toplamamıza izin vermezseniz, konumunuzu kişilerinizle paylaşamazsınız." dedi.

Öte yandan WhatsApp, izinsiz konum bilgisi topladığına dair iddialara cevap vermedi.

