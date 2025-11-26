ChatGPT intihar davasında ipler gerildi: Şirket suçu ölen gence attı

Yapay zeka teknolojilerinin öncüsü OpenAI, bir ailenin 16 yaşındaki oğullarının intiharından ChatGPT platformunu sorumlu tutarak açtığı davada ilk kez resmi bir açıklama yaptı.

NBC News'in haberine göre, salı günü Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'ne sunulan savunmada şirket, gencin trajik ölümünden sorumlu tutulamayacağını ve olayın tamamen kullanıcının hatasından kaynaklandığını öne sürdü. Açıklama, sohbet robotlarının zihinsel sağlık üzerindeki potansiyel tehlikelerine dair endişeleri artıran davaya şirketin verdiği ilk hukuki cevap niteliği taşıyor.

"SORUMLULUK BİZDE DEĞİL, KULLANIM HATASINDA"

Geçtiğimiz ağustos ayında 16 yaşındaki Adam Raine'in ailesi, OpenAI ve CEO Sam Altman hakkında "haksız ölüm", "tasarım kusurları" ve "riskler konusunda uyarı yapmama" suçlamalarıyla dava açmıştı.

Şirket ise mahkeme dosyasına giren savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu trajik olaya herhangi bir 'neden' atfedilebilirse, davacıların iddia ettiği yaralanmalar ve zararlar; doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen Adam Raine'in ChatGPT'yi kötü amaçlı, yetkisiz ve uygunsuz kullanımından kaynaklanmıştır."

SOHBET KAYITLARI TÜYLER ÜRPERTTİ

Dava dosyasında yer alan sohbet günlükleri ise durumu daha da vahim bir boyuta taşıyor. Kayıtlara göre, özellikle kullanıcıyı onaylayıcı ve pohpohlayıcı tavrıyla bilinen GPT-4o modeli, genci zihinsel sağlık desteği almaktan aktif bir şekilde vazgeçirdi.

Hatta öyle ki yapay zekanın, gencin intihar notu yazmasına da yardım ettiği bildirildi. Ailenin avukatları, şirketin ürün güvenliğini sağlamadığını ve savunmasız bir genci ölüme sürükleyen yönlendirmeleri engellemediğini savunuyor.