Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Aydan Şener'in acı günü! Babası Nezir Şener hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aydan Şener'in babası Nezir Şener hayatını kaybetti. Aydan Şener acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aydan Şener'in acı günü! Babası Nezir Şener hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 16:10

Çalıkuşu, Yüzleşme, Bir Aşkın Bittiği Yer, Fatih Harbiye gibi dizilerde rol alan 62 yaşındaki Aydan Şener baba acısıyla sarsıldı. Aydan Şener'in babası Nezir Şener hayatını kaybetti.

AYDAN ŞENER BABA ACISIYLA SARSILDI

Sayısız filmde rol alan Aydan Şener babasını kaybetti. Aydan Şener, babasını kaybettiğini "Yakışıklım benim.. İlk aşkım.. yol arkadaşım.. canım babam.. Güle güle.. Mekanın cennet olsun.." sözleriyle duyurdu.

Aydan Şener'in acı günü! Babası Nezir Şener hayatını kaybetti

Aydan Şener'in babasının yaşa bağlı sağlık problemleriyle uğraştığını öğrenildi. Aydan Şener daha sonra yaptığı paylaşımda ise, "Cenazemiz yarın Zincirlikuyu'dan öğle namazını müteakip kalkacaktır" dedi.

Aydan Şener'in acı günü! Babası Nezir Şener hayatını kaybetti
ETİKETLER
#ölüm
#Aydan Şener
#Nezir Şener
#Baba Kaybı
#Türkiye Sineması
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.