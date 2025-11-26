Aydan Şener'in acı günü! Babası Nezir Şener hayatını kaybetti

Çalıkuşu, Yüzleşme, Bir Aşkın Bittiği Yer, Fatih Harbiye gibi dizilerde rol alan 62 yaşındaki Aydan Şener baba acısıyla sarsıldı. Aydan Şener'in babası Nezir Şener hayatını kaybetti.

AYDAN ŞENER BABA ACISIYLA SARSILDI

Sayısız filmde rol alan Aydan Şener babasını kaybetti. Aydan Şener, babasını kaybettiğini "Yakışıklım benim.. İlk aşkım.. yol arkadaşım.. canım babam.. Güle güle.. Mekanın cennet olsun.." sözleriyle duyurdu.

Aydan Şener'in babasının yaşa bağlı sağlık problemleriyle uğraştığını öğrenildi. Aydan Şener daha sonra yaptığı paylaşımda ise, "Cenazemiz yarın Zincirlikuyu'dan öğle namazını müteakip kalkacaktır" dedi.