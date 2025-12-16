İBB ücretsiz ALES ve DGS kurs başvurusu nasıl yapılır?

İBB, öğrencilere ücretsiz olanak sunacak ALES ve DGS kurs programlarını başlattı.

26 Haziran 2026'ya kadar sürecek kurs kapsamında 364 saatlik ders işlenecek.

Kursa katılım sağlamak isteyenler, başvurularını https://dersatolyeleri.ibb.istanbul üzerinden gerçekleştirebilecek.

Öğrenciler, Türkçe ve sözel mantık ile matematik ve sayısal mantık alanlarında eğitim alacak.

Dersler, hafta içi 10.00 ve 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek.

İBB ALES VE DGS KURS BAŞVURU NE ZAMAN?

İBB ALES ve DGS kurs başvuruları 15 Aralık itibarıyla https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/ üzerinden alınmaya başladı.

İBB ALES ve DGS kursları, İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’ndeki, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’ndeki ve Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi’ndeki atölyeleri ile Küçükçekmece Filenin Sultanları Gençlik Merkezinde yapılacak.

Alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek dersler 29 Aralık’ta başlayıp 26 Haziran 2026’da sona erecek ve toplamda 364 saatlik bir programı kapsayacak.