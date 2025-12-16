Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

İBB ücretsiz ALES ve DGS kurs başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri ve mezunları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hazırlık kursları açıyor. Peki, İBB ALES ve DGS kurslarına nasıl başvuru yapılır?

İBB ücretsiz ALES ve DGS kurs başvurusu nasıl yapılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 23:14

, öğrencilere ücretsiz olanak sunacak ve kurs programlarını başlattı.

26 Haziran 2026'ya kadar sürecek kurs kapsamında 364 saatlik ders işlenecek.

İBB ücretsiz ALES ve DGS kurs başvurusu nasıl yapılır?

Kursa katılım sağlamak isteyenler, başvurularını https://dersatolyeleri.ibb.istanbul üzerinden gerçekleştirebilecek.

Öğrenciler, Türkçe ve sözel mantık ile matematik ve sayısal mantık alanlarında eğitim alacak.

Dersler, hafta içi 10.00 ve 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek.

İBB ücretsiz ALES ve DGS kurs başvurusu nasıl yapılır?

İBB ALES VE DGS KURS BAŞVURU NE ZAMAN?

İBB ALES ve DGS kurs başvuruları 15 Aralık itibarıyla https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/ üzerinden alınmaya başladı.

İBB ALES ve DGS kursları, İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’ndeki, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’ndeki ve Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi’ndeki atölyeleri ile Küçükçekmece Filenin Sultanları Gençlik Merkezinde yapılacak.

İBB ücretsiz ALES ve DGS kurs başvurusu nasıl yapılır?

Alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek dersler 29 Aralık’ta başlayıp 26 Haziran 2026’da sona erecek ve toplamda 364 saatlik bir programı kapsayacak.

