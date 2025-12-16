Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Sağlık personeli promosyon anlaşması detayları!

Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak, merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı çalışanlarının uzun süredir yakından izlediği promosyon sürecinde, Ziraat Bankası ile yapılan maaş promosyon protokolünün temel çerçevesi netleşti. Nakit promosyon ve Bankkart Lira seçeneklerinin yanı sıra, talep eden personel için faizsiz kredi paketleri de anlaşma kapsamına alındı. İşte Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri ve anlaşma detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Sağlık personeli promosyon anlaşması detayları!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 22:12

Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında imzalanan maaş promosyon protokolünün ayrıntıları, sağlık çalışanlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Promosyon tutarı, kredi alternatifleri ve ödeme yöntemi netlik kazanırken, uygulamanın hayata geçeceği tarih için il bazlı işlemler bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Sağlık personeli promosyon anlaşması detayları!

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI

Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında imzalanan maaş promosyon protokolüne göre, sağlık çalışanlarına toplam 100.000 TL tutarında bir paket sunuluyor. Bu paketin 90.000 TL’si nakit ödeme, 10.000 TL’si ise Bankkart Lira olarak belirlenmiş durumda. Promosyon ödemesi, kesinti yapılmaksızın ve tek seferde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak şekilde planlandı.

Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Sağlık personeli promosyon anlaşması detayları!

Anlaşma kapsamında çalışanlara tercih hakkı tanınıyor. Nakit promosyonu almak istemeyen personel, 90.000 TL’lik nakit ödemeyi iade ederek bankanın sunduğu faizsiz kredi paketlerinden yararlanabiliyor. Bu tercih tamamen çalışanın talebine bağlı olarak uygulanacak ve her personel kendi koşullarına göre seçim yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Sağlık personeli promosyon anlaşması detayları!

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON KREDİ SEÇENEKLERİ

Ziraat Bankası tarafından sağlık çalışanları için iki farklı faizsiz kredi modeli hazırlandı. Bu modeller, Bankkart Lira iadeli ve Bankkart Lira iadesiz olmak üzere iki başlık altında sunuluyor. Her iki kredi türünde de 6, 12 ve 24 ay vade seçenekleri bulunuyor ve kredi tutarları seçilen modele göre değişiklik gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Sağlık personeli promosyon anlaşması detayları!

Bankkart Lira iadeli modelde, çalışanlara ek olarak 10.000 TL Bankkart Lira iadesi yapılıyor. Bu modelde 6 ay vadede 550.000 TL, 12 ay vadede 350.000 TL, 24 ay vadede ise 200.000 TL faizsiz kredi imkânı yer alıyor. Bankkart Lira iadesiz modelde ise 10.000 TL Bankkart Lira veriliyor ancak iade şartı bulunmuyor; bu seçenekte 6 ay vadede 500.000 TL, 12 ay vadede 300.000 TL, 24 ay vadede 175.000 TL kredi kullanılabiliyor.

Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Sağlık personeli promosyon anlaşması detayları!

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK 2025?

Promosyon görüşmeleri merkezi düzeyde yürütülse de, uygulamaya geçiş süreci her ilin sağlık müdürlüğü tarafından bankalarla yapılacak nihai protokollere bağlı bulunuyor. Bu protokoller tamamlandıktan sonra, çalışanlar için ödeme takvimi kesinlik kazanacak ve resmi duyurular yapılacak.

Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Sağlık personeli promosyon anlaşması detayları!

Mevcut süreçte, görüşmelerin uzaması ödeme tarihini de ileriye taşıyabiliyor. Revize edilen tekliflerin kısa sürede sonuçlanması ve merkezi bir uzlaşmanın sağlanması halinde, promosyon ödemelerinin 2025 son günlerinde tek seferde ve peşin olarak yatırılması bekleniyor. Anlaşmaların iptal edilmesi ve yeniden ihale sürecine girilmesi halinde ise takvimin uzayabileceği belirtiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON FAİZSİZ KREDİ ANLAŞMASI

Faizsiz kredi uygulaması, bazı kurumlarda alternatif promosyon modeli olarak gündeme gelen bir seçenek olarak yer alıyor. Bu kapsamda, sağlık çalışanlarına nakit promosyon yerine ya da nakit promosyonun bir kısmından vazgeçerek yüksek tutarlı faizsiz kredi kullanma imkanı sunuluyor.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.