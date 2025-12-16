Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Sağlık personeli promosyon anlaşması detayları!

Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında imzalanan maaş promosyon protokolünün ayrıntıları, sağlık çalışanlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Promosyon tutarı, kredi alternatifleri ve ödeme yöntemi netlik kazanırken, uygulamanın hayata geçeceği tarih için il bazlı işlemler bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI

Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında imzalanan maaş promosyon protokolüne göre, sağlık çalışanlarına toplam 100.000 TL tutarında bir paket sunuluyor. Bu paketin 90.000 TL’si nakit ödeme, 10.000 TL’si ise Bankkart Lira olarak belirlenmiş durumda. Promosyon ödemesi, kesinti yapılmaksızın ve tek seferde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak şekilde planlandı.

Anlaşma kapsamında çalışanlara tercih hakkı tanınıyor. Nakit promosyonu almak istemeyen personel, 90.000 TL’lik nakit ödemeyi iade ederek bankanın sunduğu faizsiz kredi paketlerinden yararlanabiliyor. Bu tercih tamamen çalışanın talebine bağlı olarak uygulanacak ve her personel kendi koşullarına göre seçim yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON KREDİ SEÇENEKLERİ

Ziraat Bankası tarafından sağlık çalışanları için iki farklı faizsiz kredi modeli hazırlandı. Bu modeller, Bankkart Lira iadeli ve Bankkart Lira iadesiz olmak üzere iki başlık altında sunuluyor. Her iki kredi türünde de 6, 12 ve 24 ay vade seçenekleri bulunuyor ve kredi tutarları seçilen modele göre değişiklik gösteriyor.

Bankkart Lira iadeli modelde, çalışanlara ek olarak 10.000 TL Bankkart Lira iadesi yapılıyor. Bu modelde 6 ay vadede 550.000 TL, 12 ay vadede 350.000 TL, 24 ay vadede ise 200.000 TL faizsiz kredi imkânı yer alıyor. Bankkart Lira iadesiz modelde ise 10.000 TL Bankkart Lira veriliyor ancak iade şartı bulunmuyor; bu seçenekte 6 ay vadede 500.000 TL, 12 ay vadede 300.000 TL, 24 ay vadede 175.000 TL kredi kullanılabiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK 2025?

Promosyon görüşmeleri merkezi düzeyde yürütülse de, uygulamaya geçiş süreci her ilin sağlık müdürlüğü tarafından bankalarla yapılacak nihai protokollere bağlı bulunuyor. Bu protokoller tamamlandıktan sonra, çalışanlar için ödeme takvimi kesinlik kazanacak ve resmi duyurular yapılacak.

Mevcut süreçte, görüşmelerin uzaması ödeme tarihini de ileriye taşıyabiliyor. Revize edilen tekliflerin kısa sürede sonuçlanması ve merkezi bir uzlaşmanın sağlanması halinde, promosyon ödemelerinin 2025 son günlerinde tek seferde ve peşin olarak yatırılması bekleniyor. Anlaşmaların iptal edilmesi ve yeniden ihale sürecine girilmesi halinde ise takvimin uzayabileceği belirtiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON FAİZSİZ KREDİ ANLAŞMASI

Faizsiz kredi uygulaması, bazı kurumlarda alternatif promosyon modeli olarak gündeme gelen bir seçenek olarak yer alıyor. Bu kapsamda, sağlık çalışanlarına nakit promosyon yerine ya da nakit promosyonun bir kısmından vazgeçerek yüksek tutarlı faizsiz kredi kullanma imkanı sunuluyor.