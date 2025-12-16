Fenerbahçe'de bir garip transfer hikâyesi: Romelu Lukaku ile Domenico Tedesco'nun özel anısı!

Fenerbahçe'de forvet transferi için Romelu Lukaku ismi de konuşulurken; Serdar Ali Çelikler de konuya dahil oldu ve Domenico Tedesco ile Romelu Lukaku arasındaki yaşananlardan hareketle, Belçikalı golcünün Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini duyurdu.

FENERBAHÇE'DE BİR GARİP TRANSFER HİKÂYESİ: ROMELU LUKAKU VE DOMENICO TEDESCO

Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku transferine dair özel bir hikâye anlatan Serdar Ali Çelikler, "Romelu Lukaku, Fenerbahçe'nin gündeminde! Romelu Lukaku'nun da Fenerbahçe'yi istediğini öğrendim. Domenico Tedesco Belçika'yı çalıştırırken, Thibaut Courtois sakatlanmış ve Tedesco da Romelu Lukaku'yu kaptan yapmış. Daha sonra ise Thibaut Courtois geri döndüğünde yeniden kaptanlığı istemiş ama Domenico Tedesco da vermemiş! Yani Romelu Lukaku'nun kaptanlığıyla devam etmiş ve 'bununla geldim bununla devam edeceğim' gibi yaklaşmış olaya. Sonra da Thibaut Courtois, 'ben Domenico Tedesco varken oynamam' demiş ve ardından Kevin De Bruyne de yine başka bir sebeple 'Domenico Tedesco varsa ben yokum' demiş. Bu nedenden dolayı, Domenico Tedesco'nun Romelu Lukaku'nun arkasında durmasından dolayı, Belçikalı yıldız hem hocayı çok seviyor hem de saygı duyuyor ve Fenerbahçe'ye de gelmek istediğini iletmiş! Ancak Lukaku gelmeli mi? 32 yaşında ve ağır bir çapraz bağ sakatlığı geçirmiş... Zaten yapı olarak kilolu ve maliyeti de yüksek. Ben olsam tercih etmem, Alexander Sörloth daha pahalı olsa da ona yönelirim ve en az 2 yıl performans verir. Ama Romelu Lukaku meselesi budur, Domenico Tedesco ile çalışmak istemesi bu yüzdendir. Tabii başkanın önceliği de Alexander Sörloth zaten ve o transferi bitirmek istiyor." sözlerini sarf etti.