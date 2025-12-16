Benzine indirim ne zaman? 83 kuruşluk ek indirim daha geliyor

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasaları ve döviz kuruna bağlı olarak yeniden değişti. Benzin fiyatlarında yaşanan gelişmelerin ardından gözler yeni indirim beklentisine çevrildi.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzin fiyatlarında ilk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli oldu. Benzine indirimin ardından litre fiyatında 1 lira 96 kuruşluk bir düşüş yaşandı. Söz konusu indirim, Brent petrol fiyatındaki gerilemenin ardından pompa fiyatlarına yansıyan son günlerin ilk düzenlemesi oldu.

İndirimin ardından akaryakıt istasyonlarında güncel fiyatlar tabelalara yansıtıldı. Benzin fiyatındaki bu düşüş, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan sadece benzin grubunu kapsadı.

BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinde yeni bir indirim daha bekleniyor. Kaynaklara göre benzinin litre fiyatında 83 kuruşluk ek bir indirimin yarından itibaren geçerli olacak. Bu düzenlemenin de pompa fiyatlarına doğrudan yansıması öngörülüyor.

Peş peşe gelen indirimler, Brent petrolün varil fiyatındaki düşüşün ardından gündeme geldi. Varil fiyatının 60 dolar seviyelerine kadar gerilemesi, benzin fiyatlarında kısa süre içinde iki ayrı indirimi beraberinde getirdi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasında benzin litre fiyatı 52.55 TL, motorin litre fiyatı 53.15 TL ve LPG litre fiyatı 28.51 TL olarak uygulanıyor. Anadolu yakasında ise benzin 52.38 TL, motorin 52.98 TL ve LPG 27.88 TL seviyesinden satılıyor.

Ankara’da benzin litre fiyatı 53.40 TL, motorin litre fiyatı 54.17 TL ve LPG litre fiyatı 28.40 TL olarak belirlendi. İzmir’de ise benzin 53.74 TL, motorin 54.51 TL ve LPG 28.33 TL’den satılıyor. Akaryakıt fiyatları, illere göre dağıtım ve lojistik maliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.