Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Benzine indirim ne zaman? 83 kuruşluk ek indirim daha geliyor

17 Aralık benzine indirim son dakika haberleri araç sahipleri tarafından benzine indirim geldi mi ne zaman gelecek soruları ile takip ediliyor. Akaryakıt indirim var mı, gelecek mi bugün gün boyu soruldu. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklikleri beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatının 65 dolardan 60 dolar seviyelerine kadar gerilemesi, benzin fiyatlarında art arda indirimleri gündeme taşıdı. İşte benzine indirim haberi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Benzine indirim ne zaman? 83 kuruşluk ek indirim daha geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 21:19

, uluslararası piyasaları ve döviz kuruna bağlı olarak yeniden değişti. fiyatlarında yaşanan gelişmelerin ardından gözler yeni indirim beklentisine çevrildi.

Benzine indirim ne zaman? 83 kuruşluk ek indirim daha geliyor

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzin fiyatlarında ilk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli oldu. Benzine indirimin ardından litre fiyatında 1 lira 96 kuruşluk bir düşüş yaşandı. Söz konusu indirim, Brent petrol fiyatındaki gerilemenin ardından pompa fiyatlarına yansıyan son günlerin ilk düzenlemesi oldu.

İndirimin ardından akaryakıt istasyonlarında güncel fiyatlar tabelalara yansıtıldı. Benzin fiyatındaki bu düşüş, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan sadece benzin grubunu kapsadı.

Benzine indirim ne zaman? 83 kuruşluk ek indirim daha geliyor

BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinde yeni bir indirim daha bekleniyor. Kaynaklara göre benzinin litre fiyatında 83 kuruşluk ek bir indirimin yarından itibaren geçerli olacak. Bu düzenlemenin de pompa fiyatlarına doğrudan yansıması öngörülüyor.

Benzine indirim ne zaman? 83 kuruşluk ek indirim daha geliyor

Peş peşe gelen indirimler, Brent petrolün varil fiyatındaki düşüşün ardından gündeme geldi. Varil fiyatının 60 dolar seviyelerine kadar gerilemesi, benzin fiyatlarında kısa süre içinde iki ayrı indirimi beraberinde getirdi.

Benzine indirim ne zaman? 83 kuruşluk ek indirim daha geliyor

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasında benzin litre fiyatı 52.55 TL, motorin litre fiyatı 53.15 TL ve LPG litre fiyatı 28.51 TL olarak uygulanıyor. Anadolu yakasında ise benzin 52.38 TL, motorin 52.98 TL ve LPG 27.88 TL seviyesinden satılıyor.

Benzine indirim ne zaman? 83 kuruşluk ek indirim daha geliyor

Ankara’da benzin litre fiyatı 53.40 TL, motorin litre fiyatı 54.17 TL ve LPG litre fiyatı 28.40 TL olarak belirlendi. İzmir’de ise benzin 53.74 TL, motorin 54.51 TL ve LPG 28.33 TL’den satılıyor. Akaryakıt fiyatları, illere göre dağıtım ve lojistik maliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

ETİKETLER
#petrol
#döviz kuru
#benzin
#akaryakıt fiyatları
#ındirim
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.