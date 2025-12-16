Gaziantep'te okul inşaatında çocuk işçiye tekmeli sopalı saldırı

Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde devam eden bir okul inşaatında çalıştığı öne sürülen çocuk işçi, bilinmeyen bir nedenle başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile defalarca darbedildi.

HIZLA YAYILAN GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada yayılan ve yoğun tepki alan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin devamında çocuk işçinin kaçarak olay yerinden uzaklaşma ve başka bir işçinin de olaya tepkisiz kalma anları da yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Videonun hızla yayılması, tepkilerin de çığ gibi büyümesine neden olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.