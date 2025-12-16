Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

AB benzinli ve dizel araçları 2035'e kadar yasaklama kararını değiştirdi

AB Parlamentosu, 2035 yılına kadar yeni benzinli ve dizel araç satışını yasaklama teklifini geri çekti. Otomobil üreticilerine ise yüzde 90 oranında egzoz emisyonlarını azaltma zorunluluğu getirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AB benzinli ve dizel araçları 2035'e kadar yasaklama kararını değiştirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 20:23

'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında adeta kritik bir viraj olarak görülen 2035 yılına kadar benzinli ve dizel araçların satışının yasaklanmasına yönelik yasak kararında değişikliğe gidildi.

İçten yanmalı motorları kapsayan yasak kararı geri çekilirken ayrıca krizden etkilenen sektörünün güçlendirmek için de çalışma başlatıldı.

AB benzinli ve dizel araçları 2035'e kadar yasaklama kararını değiştirdi

EGZOZ EMİSYONLARINI YÜZDE 90 ORANINDA AZALTMA ZORUNLULUĞU

Çevre örgütleri tarafından kınanan önerilere göre, otomobil üreticileri artık yeni araçlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarını 2021 seviyelerine göre yüzde 90 oranında azaltmak zorunda kalacaklar geri kalan kısım ise farklı yollarla telafi edilecek.

AB benzinli ve dizel araçları 2035'e kadar yasaklama kararını değiştirdi

AB'nin sanayi sorumlusu Stephane Sejourne, AFP'ni haberine göre Avrupa otomotiv endüstrisi için "can simidi" olarak nitelendirilen bir planı sunarken birliğin yeşil hedeflerinin geçerliliğinin sürdüğünü söyledi.

2023'TE KABUL EDİLMİŞTİ

İçten yanmalı motor yasağı, AB'de 2023'te kabul edilmiş, iklim mücadelesi için de büyük bir zafer olarak görülmüştü.

AB benzinli ve dizel araçları 2035'e kadar yasaklama kararını değiştirdi

Otomobil üreticileri, Çin'den gelen aşırı rekabet ve elektrikli araçlara geçişin beklenenden daha yavaş olması nedeniyle AB'nin bu düzenlemeyi gevşetmesi için son bir yıldır yoğun lobi faaliyetleri yürüttüler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AB’de içten yanmalı motor freni: 2035 yasağı rafa kalkıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En uzun menzilli orta sınıf elektrikli otomobiller belli oldu! Tek batarya ile şehir dışına gidip gelmek artık hayal değil
ETİKETLER
#ab
#elektrikli araç
#iklim değişikliği
#otomotiv
#Egzoz Emİsyonlari
#Benzinli Araç
#Dizel Araç
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.