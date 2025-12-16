AB benzinli ve dizel araçları 2035'e kadar yasaklama kararını değiştirdi

AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında adeta kritik bir viraj olarak görülen 2035 yılına kadar benzinli ve dizel araçların satışının yasaklanmasına yönelik yasak kararında değişikliğe gidildi.

İçten yanmalı motorları kapsayan yasak kararı geri çekilirken ayrıca krizden etkilenen otomotiv sektörünün güçlendirmek için de çalışma başlatıldı.

EGZOZ EMİSYONLARINI YÜZDE 90 ORANINDA AZALTMA ZORUNLULUĞU

Çevre örgütleri tarafından kınanan önerilere göre, otomobil üreticileri artık yeni araçlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarını 2021 seviyelerine göre yüzde 90 oranında azaltmak zorunda kalacaklar geri kalan kısım ise farklı yollarla telafi edilecek.

AB'nin sanayi sorumlusu Stephane Sejourne, AFP'ni haberine göre Avrupa otomotiv endüstrisi için "can simidi" olarak nitelendirilen bir planı sunarken birliğin yeşil hedeflerinin geçerliliğinin sürdüğünü söyledi.

2023'TE KABUL EDİLMİŞTİ

İçten yanmalı motor yasağı, AB'de 2023'te kabul edilmiş, iklim mücadelesi için de büyük bir zafer olarak görülmüştü.

Otomobil üreticileri, Çin'den gelen aşırı rekabet ve elektrikli araçlara geçişin beklenenden daha yavaş olması nedeniyle AB'nin bu düzenlemeyi gevşetmesi için son bir yıldır yoğun lobi faaliyetleri yürüttüler.