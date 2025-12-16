Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Ernest Muçi sözleri: Bonserviste 5 taksit!

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan transfer kritikleri geldi. Bordo mavili ekibin halihazırdaki yapılanmasına da değinen başkan, ara transfer dönemi için de net konuştu.

TRABZONSPOR'DA ERTUĞRUL DOĞAN'DAN TRANSFER VURGUSU

"Fatih Tekke sezon sonunda 'Ernest Muçi kalsın' derse 6.5 milyon Euro civarına transferi bitirebiliyoruz ve de 5 taksit şeklinde ödeyeceğiz. Performansı bize göre başarılı ama son karar hocamızın, biz sadece gerekeni yaparız. Trabzonspor camiası kupasız mutlu olmaz. Son iki finali kaybettiğimiz için taraftara mahcubuz. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rotasyon gibi konular, Fatih Tekke'nin kararıdır. Tabii kupa bizim için çok önemli ve Avrupa'ya da direkt katılım hakkı sağlıyor. Zafere ulaşırsak çok güzel olur, kazanmak isteriz. Maçlar taraftarla daha güzel, Beşiktaş müsabakasında yine gördük. Şehirde bir karnaval var gibiydi. Taraftarların daha önceki kırgınlıklarını anlayışla karşılıyoruz ama takımlarına sahip çıkmalarını da rica ediyoruz. Stadyumun dolu olması çok fark ediyor. İnşallah sıradaki maçlarımızı da kazanarak doğru transferler için çalışmalara başlayacağız."