Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Ernest Muçi sözleri: Bonserviste 5 taksit!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. İlk olarak Ernest Muçi transferine değinen başkan, tüm sürece Fatih Tekke'nin karar vereceğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Ernest Muçi sözleri: Bonserviste 5 taksit!
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 19:26

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan transfer kritikleri geldi. Bordo mavili ekibin halihazırdaki yapılanmasına da değinen başkan, ara transfer dönemi için de net konuştu.

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Ernest Muçi sözleri: Bonserviste 5 taksit!

TRABZONSPOR'DA ERTUĞRUL DOĞAN'DAN TRANSFER VURGUSU

"Fatih Tekke sezon sonunda 'Ernest Muçi kalsın' derse 6.5 milyon Euro civarına transferi bitirebiliyoruz ve de 5 taksit şeklinde ödeyeceğiz. Performansı bize göre başarılı ama son karar hocamızın, biz sadece gerekeni yaparız. Trabzonspor camiası kupasız mutlu olmaz. Son iki finali kaybettiğimiz için taraftara mahcubuz. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rotasyon gibi konular, Fatih Tekke'nin kararıdır. Tabii kupa bizim için çok önemli ve Avrupa'ya da direkt katılım hakkı sağlıyor. Zafere ulaşırsak çok güzel olur, kazanmak isteriz. Maçlar taraftarla daha güzel, Beşiktaş müsabakasında yine gördük. Şehirde bir karnaval var gibiydi. Taraftarların daha önceki kırgınlıklarını anlayışla karşılıyoruz ama takımlarına sahip çıkmalarını da rica ediyoruz. Stadyumun dolu olması çok fark ediyor. İnşallah sıradaki maçlarımızı da kazanarak doğru transferler için çalışmalara başlayacağız."

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Ernest Muçi sözleri: Bonserviste 5 taksit!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Karadeniz devinin, makul bir anlaşma olması halinde yıldız eldivenin bonservisini alması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Mauro Icardi hamlesi: Sözleşme kritiği tamamlandı!
Arda Güler'de sürpriz transfer hesapları: İngiltere basını duyurdu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.