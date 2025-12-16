Avatar 3 Ateş ve Kül Türkiye'de ne zaman çıkacak?

Sinema tutkunlarının beklediği Avatar 3 için heyecan dolu bekleyiş sürüyor.

James Cameron tarafından yönetilen, üretilen, ortaklaşa yazılan ve ortak kurgulanan Avatar: Ateş ve Kül dünya çapında yalnızca sinemalarda gösterime girecek.

AVATAR 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avatar 3 (Avatar: Ateş ve Kül) 19 Aralık Cuma günü vizyona girecek.

Filmin senaryosu James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver'a, hikâyesi ise James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno'ya aittir.

Filmin oyuncu kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang gibi isimler bulunuyor.

AVATAR 3 KONUSU NE?

3 saat 17 dakika süren Avatar 3, Jake ve Neytiri'nin ailesinin, yaşadıkları kaybın matemini tutarken, Pandora'da savaşın büyümesini ve ailenin agresif bir Na'vi kabilesi olan Kül insanlarıyla yolunun kesişmesini anlatıyor.