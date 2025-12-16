Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman başlıyor?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig’de ilk yarının son haftalarına girilerken, kulüplerin gündeminde ara transfer dönemi bulunuyor.
17. hafta maçlarının ardından devre arasına girecek olan ligde, takımlar ocak ayında başlayacak transfer süreci için hazırlıklarını sürdürüyor.
Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un yapacağı adımlar futbolseverler tarafından yakından izleniyor.
Ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile tamamlanacak.
Futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak 2026'da başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona eriyor.
İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde bitecek.