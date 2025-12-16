Menü Kapat
10°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye: "Cevabı sahada verdik"

EuroLeague'in 16. haftasında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Mücadele esnasında Ergin Ataman'a kötü tezahüratlar yapılırken, deneyimli antrenörden de zorlu maç sonrasında çarpıcı bir röportaj geldi.

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye:
16.12.2025
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Panathinaikos'u ağırladı ve kritik karşılaşmayı 81-77 kaybetti. Halihazırda temsilcimizin 6 maçlık Avrupa serisi sona ererken, Panathinaikos Koçu Ergin Ataman da sarı lacivertli camiaya mesajlar verdi.

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye: "Cevabı sahada verdik"

ERGİN ATAMAN'DAN FENERBAHÇE'YE ÇARPICI SÖZLER

Ergin Ataman, tribünlerden annesine edilen küfürlere çok sert tepki gösterdi ve "Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 87 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı. Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye: "Cevabı sahada verdik"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO'NUN SON GALİBİYETİ KİM KARŞISINDAYDI?
Yunanistan ekibi karşısında 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko, 15. hafta mücadelesinde Fransa'ya konuk olmuş ve Monaco deplasmanından zaferle dönmüştü.
