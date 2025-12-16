Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye: "Cevabı sahada verdik"

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Panathinaikos'u ağırladı ve kritik karşılaşmayı 81-77 kaybetti. Halihazırda temsilcimizin 6 maçlık Avrupa serisi sona ererken, Panathinaikos Koçu Ergin Ataman da sarı lacivertli camiaya mesajlar verdi.

ERGİN ATAMAN'DAN FENERBAHÇE'YE ÇARPICI SÖZLER

Ergin Ataman, tribünlerden annesine edilen küfürlere çok sert tepki gösterdi ve "Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 87 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı. Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.