Islama köftenin 81 ilden müşterisi var! Dünya listelerinde 59'uncu sırada: Bayat ekmekleri değerlendirmek için yapılıyordu

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi tarafından hazırlanan 2025 "Dünya'nın En İyi 100 Yemeği" listesinde ıslama köfte, dünyanın en iyi 100 yemeği arasında 59'uncu sırada yer alarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Dünyanın dört bir yanından 11 bin 258 geleneksel yemeğin toplam 367 bin 847 geçerli puanlamaya göre değerlendirildiği listede Türkiye 7 yemekle temsil edilirken, ıslama köftenin bu listeye girmesi Sakarya'nın gastronomi değerini uluslararası alanda da tescillemiş oldu. Özellikle Adapazarı'nda hazırlanan nefis köfteleri, kemik suyunda ıslatılarak kızartılan ekmekleri ve özgün sunumuyla tanınan ıslama köfte; hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin tercihi olmaya devam ediyor.