Islama köftenin 81 ilden müşterisi var! Dünya listelerinde 59'uncu sırada: Bayat ekmekleri değerlendirmek için yapılıyordu

Kasım 26, 2025 15:42
Sakarya'nın tescilli lezzeti ‘Islama Köfte' dünyanın en iyi 100 yemeği arasına girdi. Türkiye'de 81 ilden müşterisi olan ıslama köftenin sırrı ne? İşte Boşnak ve Makedonların bayat ekmekleri değerlendirmek gayesiyle geliştirdiği o lezzetin püf noktaları...

Sakarya'nın tescilli lezeeti ıslama köfte dünyaca ünlü gastronomi rehberinin hazırladığı listede dünyanın en iyi 100 yemeği arasında 59'uncu sırada yer alarak uluslararası başarıya imza attı.

1900'lü yıllarda Balkanlar'dan göç eden Boşnak ve Makedonların bayat ekmekleri değerlendirmek gayesiyle geliştirdiği bir lezzet olarak ortaya çıkan ıslama köfte, bugün Sakarya mutfağının simgesi haline geldi.

İlikli kemik suyu, kırmızı toz biber, sarımsak ve soğanla hazırlanan özel sosta ıslatılan ekmekleri ve Adapazarı'na özgü köfteleriyle şehrin vazgeçilmez tatları arasında yer alan tescilli lezzet, bu yıl uluslararası arenada da büyük bir başarıya imza attı. 

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi tarafından hazırlanan 2025 "Dünya'nın En İyi 100 Yemeği" listesinde ıslama köfte, dünyanın en iyi 100 yemeği arasında 59'uncu sırada yer alarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Dünyanın dört bir yanından 11 bin 258 geleneksel yemeğin toplam 367 bin 847 geçerli puanlamaya göre değerlendirildiği listede Türkiye 7 yemekle temsil edilirken, ıslama köftenin bu listeye girmesi Sakarya'nın gastronomi değerini uluslararası alanda da tescillemiş oldu. Özellikle Adapazarı'nda hazırlanan nefis köfteleri, kemik suyunda ıslatılarak kızartılan ekmekleri ve özgün sunumuyla tanınan ıslama köfte; hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin tercihi olmaya devam ediyor.

SAKARYA'NIN TESCİLLİ LEZZETİ 

Coğrafi işaretli yemek hakkında bilgiler veren restoran işletmecisi Musa Kocaoğlu, "Köftemizin en büyük özelliği ekmeğinin ekşi mayalı kara fırın ekmeği olmasıdır. İkincisi ise et suyundan gelir; takriben 18 saate yakın kazanda kaynatıyoruz. Hayvanın kaval kemiği, soğan, sarımsak, limondan oluşuyor. Kolojen haline geldikten sonra üzerine kırmız toz biberle hazırladığımız sosumuzu döküyoruz. Köftenin en büyük esprisi ekmekte bitiyor. Bu ıslama köfte yoksulluk, fakirlik zamanından gelen bir lezzet. Atalarımız bayatlayan ekmekleri ‘papara' yapıp mangalın, sobanın üzerine atar yumuşadıktan sonra yerlermiş. Bizde gelen bu kültürü kendi reçetelerimize göre değiştirip sofralara sunuyoruz. Bu lezzetin 59'uncu sırada ve köfte kategorisinde ise dünyada 3'üncü sırada olması bize gurur veriyor. Islama köfte Sakarya'nın tescilli bir lezzeti. Bu lezzet, Sakarya'da 300 ile 400 lira arasında satılıyor bizde de 340 liradır" dedi.

81 İLDEN VE YURT DIŞINDAN GELİYORLAR 

Kocaoğlu, "Bu lezzeti tatmak için 81 ilin yanı sıra yurtdışından da geliyorlar. Yoksulluktan, fakirlikten gelen bir lezzet Sakarya'dan çıkarak dünya listelerinde yer aldı bizleri gururlandırarak mutlu etti. Islama köftenin yanında da en çok tercih edilen yine şehrimizin coğrafi işaretli olan kabak tatlısıdır. İşletmemizde 4'üncü kuşak olarak yeğenlerimizle beraber devam ediyoruz. Biz bayrağımızı onlara vereceğiz onlarda bunu daha yukarı taşıyacak" diye konuştu.

