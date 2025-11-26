Taşacak Bu Deniz’de Kızılcık Şerbeti gibi jenerik krizi yaşandı! Burak Yörük ile Ava Yaman’ın isimleri yer değiştirdi

Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan ayrılıklar sonrası diziye yeni isimler katıldı. Doğukan Güngör dizinin jeneriğinde kendi adının yeni katılan Seray Kaya'dan sonra geldiğini görünce bir hayli sinirlendi. Jenerik krizinin aynı gün yayınlanan ve Kızılcık Şerbeti'ni tahtından eden Taşacak Bu Deniz'de de yaşandığı iddia edildi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE DOĞUKAN GÜNGÖR İLE SERAY KAYA KRİZİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İlk bölümden itibaren dizide yer alan Doğukan Güngör diziye yeni dahil olan Seray Kaya'nın adının kendisinden önce yazılmasına kızmış ve 'Kızılcık Şerbeti'nin resmi hesabını takipten çıkmıştı.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDE DE Mİ JENERİK KRİZİ ÇIKTI?

6 bölüm boyunca Taşacak Bu Deniz jeneriğinde genç oyuncu Ava Yaman'ın ismi Burak Yörük'ün önünde yer almıştı. 7. bölüm yayınlanırken seyirciler, jenerikte Burak Yörük'ün isminin Ava Yaman'ın yerine yazıldığını gördü.

İddialara göre; Ava Yaman ile Burak Yörük arasında jenerik krizi çıktı. Bu sebeple 7. bölümde Burak Yörük'ün ismi jenerikte Ava Yaman'ın önüne geçti.