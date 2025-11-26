Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
17°
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Taşacak Bu Deniz’de Kızılcık Şerbeti gibi jenerik krizi yaşandı! Burak Yörük ile Ava Yaman’ın isimleri yer değiştirdi

Reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz dizisinde Kızılcık Şerbeti'nde olduğu gibi afiş krizinin yaşandığı iddia edildi. Doğukan Güngör'ün diziye yeni katılan Seray Kaya'nın adının jenerikte kendisinden önce yazılmasına tepki gösterdiği iddia edildi. Aynı durumun Taşacak Bu Deniz oyuncuları Ava Yaman ile Burak Yörük arasında da yaşandığı iddia edildi.

26.11.2025
26.11.2025
Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan ayrılıklar sonrası diziye yeni isimler katıldı. dizinin jeneriğinde kendi adının yeni katılan 'dan sonra geldiğini görünce bir hayli sinirlendi. Jenerik krizinin aynı gün yayınlanan ve Kızılcık Şerbeti'ni tahtından eden Taşacak Bu Deniz'de de yaşandığı iddia edildi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE DOĞUKAN GÜNGÖR İLE SERAY KAYA KRİZİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İlk bölümden itibaren dizide yer alan Doğukan Güngör diziye yeni dahil olan Seray Kaya'nın adının kendisinden önce yazılmasına kızmış ve 'Kızılcık Şerbeti'nin resmi hesabını takipten çıkmıştı.

Taşacak Bu Deniz’de Kızılcık Şerbeti gibi jenerik krizi yaşandı! Burak Yörük ile Ava Yaman’ın isimleri yer değiştirdi

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDE DE Mİ JENERİK KRİZİ ÇIKTI?

6 bölüm boyunca Taşacak Bu Deniz jeneriğinde genç oyuncu Ava Yaman'ın ismi Burak Yörük'ün önünde yer almıştı. 7. bölüm yayınlanırken seyirciler, jenerikte Burak Yörük'ün isminin Ava Yaman'ın yerine yazıldığını gördü.

Taşacak Bu Deniz’de Kızılcık Şerbeti gibi jenerik krizi yaşandı! Burak Yörük ile Ava Yaman’ın isimleri yer değiştirdi

İddialara göre; Ava Yaman ile Burak Yörük arasında jenerik krizi çıktı. Bu sebeple 7. bölümde Burak Yörük'ün ismi jenerikte Ava Yaman'ın önüne geçti.

Taşacak Bu Deniz’de Kızılcık Şerbeti gibi jenerik krizi yaşandı! Burak Yörük ile Ava Yaman’ın isimleri yer değiştirdi
