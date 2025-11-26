Güllü'nün ölümüyle ilgili komşusu konuştu! Oklar yine kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e çevrildi

Arabesk müziğinin sevilen ismi, Güllü'nün hayatını kaybetmesinin ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, ünlü ismin kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yakınlarının iddiası "öldürüldü" iddialarını güçlendirdi. Son olarak Güllü'nün komşusu konuştu.

GÜLLÜ'NÜN KOMŞUSU DA TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İ SUÇLADI

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atanmış ve dosyaya bakan savcı sayısı 3'e yükselmişti. Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız'ın ardından ünlü şarkıcının komşusu da yeni bir iddia ortaya attı.

Sabah programına telefonla bağlanan Güllü'nün komşusu Muhteber Arslan; "Yaklaşık üç ay önce yanımda Serap ve Güzin adında iki arkadaşım daha vardı. Tuğyan'ı gördük. Tuğyan; 'Annem ile kavga ettim, annemi öldüreceğim, camdan aşağı atacağım' dedi. Vefat haberini duyunca 3 arkadaş birbirimizin yüzüne bakıp, 'Tuğyan böyle böyle dememiş miydi, konuşmayalım başımıza bela alırız' dedik. O zaman söyleyemediğim için herkesten özür dilerim ama Tuğyan bu sözleri söyledi. İfade verdikten sonra Tuğyan, Bircan'ı dövdürmüş. Seni de bu hale getirim' diyerek, tehdit etti. Bugün de savcılığa gidip ifade vereceğim" ifadelerini kullandı.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER ANNESİNİ ÖLDÜRMESİ İÇİN PARA MI TEKLİF ETTİ?

Güllü'nün toruna bakan Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürmek için kendisine para teklifi ettiğini belirtti. Osman Yıldız'ın iddiaları savcılığı harekete geçirdi ve annesi Mukadder Çakır'ı adliyeye çağırıp ifadeleri alındı.