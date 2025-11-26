Canan Karatay ve oğlunun zor anları! Eşinin cenazesinde konuşmakta güçlük çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bir süredir sağlık sıkıntılarıyla mücadele eden 78 yaşındaki Ali Başak Karatay geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Eşini kaybeden Prof. Dr. Canan Karatay'ı acı gününde ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Bitkinliği ve üzüntüsü yüzünden okunan Karatay ve oğlu Mehmet Karatay, cenazede zaman zaman zor anlar yaşadı.
Taziyeleri kabul eden Canan Karatay duygularını, "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun. Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum" sözleriyle ifade etti.
Cenazeye Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından çelenk yollandı. Dr. Ali Başak Karatay'ın cenazesi, Moda Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.