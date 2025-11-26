Menü Kapat
 Özge Sönmez

Canan Karatay ve oğlunun zor anları! Eşinin cenazesinde konuşmakta güçlük çekti

Prof. Dr. Canan Karatay'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eşi Dr. Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı. 47 yıllık eşini kaybetmenin acısını yaşayan Karatay, "Hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.11.2025
15:24
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
15:24

Bir süredir sağlık sıkıntılarıyla mücadele eden 78 yaşındaki Ali Başak Karatay geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Eşini kaybeden Prof. Dr. 'ı acı gününde ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Bitkinliği ve üzüntüsü yüzünden okunan Karatay ve oğlu Mehmet Karatay, cenazede zaman zaman zor anlar yaşadı.

Canan Karatay ve oğlunun zor anları! Eşinin cenazesinde konuşmakta güçlük çekti

"47 YILLIK EŞİMİ KAYBETTİM"

Taziyeleri kabul eden Canan Karatay duygularını, "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun. Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum" sözleriyle ifade etti.

Canan Karatay ve oğlunun zor anları! Eşinin cenazesinde konuşmakta güçlük çekti

NAKKAŞTEPE MEZARLIĞI'NDAKİ AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

Cenazeye Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından çelenk yollandı. Dr. Ali Başak Karatay'ın cenazesi, Moda Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Canan Karatay ve oğlunun zor anları! Eşinin cenazesinde konuşmakta güçlük çekti
