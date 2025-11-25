Canan Karatay'ın acı günü: Eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti

Sağlıklı yaşam ve beslenme konularında verdiği tavsiyelerle sık sık gündeme gelen ünlü İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay acı bir haberle sarsıldı.

CANAN KARATAY KOCASINI KAYBETTİ

82 yaşındaki ünlü doktorun eşi Dr. Ali Başak Karatay, 78 yaşında vefat etti.

Çiftin evliliklerinden Mehmet Rahmi Karatay isminde bir erkek çocukları bulunuyor.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Karatay ailesi Dr. Ali Başak Karatay’ın cenaze programına ilişkin açıklama yaptı. Karatay'ın 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.

EŞİYLE TANIŞMA HİKAYESİNİ CANLI YAYINDA ANLATMIŞTI

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir programda eşiyle tanışma hikayesini ve ona olan sevgisini şöyle anlatmıştı:

"Bana, 'Evde kaldın' diyorlardı, yaşım 35'ti çünkü. Umurumda bile değildi, deli gibi ders çalışıyordum. Annem bir gün, 'Senin çalışmanı böleceğim diye korkuyorum ama emekli öğretmen arkadaşlarım bana yarın çaya gelmek istiyorlar' dedi. Ben de, 'Gelsinler, gelsinler, ben size hizmet ederim' dedim. Nasıl dedim ben de bilmiyorum, üzerime bir iyilik geldi. Annem de çok şaşırdı. Gerçekten de o gün elimden geleni yaptım. İşte o emekli öğretmenlerin arasında kaynanam da varmış, beni pek bir beğenmiş, oğluyla tanışmamızı sağladı. Anlaştık, kaynaştık. Yanındayken bile hasret duyuyorum. Çocuğu da düşünmüyorduk ama sonra trenin kaçacağını fark edince, 40 yaşında doğurdum."

ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

Ali Başak Karatay, 1947 yılında İstanbul’da doğdu. New York’taki Syracuse Üniversitesi’nden mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında bulundu. Karatay, uzun yıllar felsefe alanında önemli çalışmalara imza attı. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi’nde Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.