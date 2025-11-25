Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Canan Karatay'ın acı günü: Eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay acı haberle sarsıldı. Ünlü doktorun eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Canan Karatay'ın acı günü: Eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 04:17
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 04:17

Sağlıklı yaşam ve beslenme konularında verdiği tavsiyelerle sık sık gündeme gelen ünlü İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay acı bir haberle sarsıldı.

CANAN KARATAY KOCASINI KAYBETTİ

82 yaşındaki ünlü doktorun eşi Dr. Ali Başak Karatay, 78 yaşında etti.

Canan Karatay'ın acı günü: Eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti

Çiftin evliliklerinden Mehmet Rahmi Karatay isminde bir erkek çocukları bulunuyor.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Karatay ailesi Dr. Ali Başak Karatay’ın cenaze programına ilişkin açıklama yaptı. Karatay'ın 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.

Canan Karatay'ın acı günü: Eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti

EŞİYLE TANIŞMA HİKAYESİNİ CANLI YAYINDA ANLATMIŞTI

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir programda eşiyle tanışma hikayesini ve ona olan sevgisini şöyle anlatmıştı:

"Bana, 'Evde kaldın' diyorlardı, yaşım 35'ti çünkü. Umurumda bile değildi, deli gibi ders çalışıyordum. Annem bir gün, 'Senin çalışmanı böleceğim diye korkuyorum ama emekli öğretmen arkadaşlarım bana yarın çaya gelmek istiyorlar' dedi. Ben de, 'Gelsinler, gelsinler, ben size hizmet ederim' dedim. Nasıl dedim ben de bilmiyorum, üzerime bir iyilik geldi. Annem de çok şaşırdı. Gerçekten de o gün elimden geleni yaptım. İşte o emekli öğretmenlerin arasında kaynanam da varmış, beni pek bir beğenmiş, oğluyla tanışmamızı sağladı. Anlaştık, kaynaştık. Yanındayken bile hasret duyuyorum. Çocuğu da düşünmüyorduk ama sonra trenin kaçacağını fark edince, 40 yaşında doğurdum."

Canan Karatay'ın acı günü: Eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti

ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

Ali Başak Karatay, 1947 yılında ’da doğdu. New York’taki Syracuse Üniversitesi’nden mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında bulundu. Karatay, uzun yıllar felsefe alanında önemli çalışmalara imza attı. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi’nde Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Canan Karatay TGRT Haber'de: İyi ya da kötü kolesterol yoktur
ETİKETLER
#istanbul
#vefat
#Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay
#Dr. Ali Başak Karatay
#Cenaze Programı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.