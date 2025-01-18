Canan Karatay TGRT Haber'de: Cerrahlar hekim değildir

18 Ocak 2025 21:34 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 21:39

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın Taksim Meydanı Tek Mikrofon programının canlı yayın konuğu oldu. 'Cerrahlar hekim değildir' diyen Karatay, önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Türkiye’nin en çok tartışılan hekimi Prof. Dr. Canan Karatay, Taksim Meydanı Tek Mikrofon'a konuk oluyor. "Türk çocuklarının genleri bozulmasın diye hayatımı verdim" diyen Karatay, "Cerrahlar hekim değildir" dedi.

İşte Karatay'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

"Neden benimle uğraşıyorlar. Çünkü yumurta yiyin dedim, tereyağı dedim, doğal zeytinyağı yiyin dedim. Leptin hormonunun tüm inceliklerini anlattım. İngiltere'ye burslu olarak gittim. Kalbe pil takılmasını öğrendim."

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