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Ünlü tereyağı markası marketlerden toplatılıyor

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ocak 2025 15:50 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 16:01

Listeria bakterisi tespit edilen ünlü bir tereyağı markasının ürünleri toplatılıyor. Yetkililer, bu markadan alışveriş yapan tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.

Fransa genelinde satışı yapılan Croc du Merle markasına ait tereyağlarında listeria bakterisi tespit edilmesi üzerine ürünler geri çağrıldı. Fransız geri çağırma platformu Rappel Conso tarafından yapılan açıklamada, 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında piyasaya sürülen ve son kullanma tarihi 6 Şubat 2025 olan tereyağlarının sağlık riski oluşturduğu belirtildi.

Ünlü tereyağı markası marketlerden toplatılıyor - 1. Resim

"ÜRÜN DERHAL İMHA EDİLMELİ"

Tüketicilere, bu tarihler arasında üretilmiş tereyağlarını tüketmemeleri ve en yakın markete iade etmeleri yönünde çağrı yapıldı. Yetkililer, listeria bakterisinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunarak, ürünün derhal imha edilmesini veya iade edilmesini tavsiye etti.

Ünlü tereyağı markası marketlerden toplatılıyor - 2. Resim

Sağlık açısından risk oluşturabilecek bu tür ürünlerin dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulanırken, Croc du Merle markası da konu hakkında özür dileyerek tüketicilerin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atacağını duyurdu.

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Kaynak: tgrthaber.com

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