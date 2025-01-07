Bakanlık çikolata markalarını tek tek ifşa etti! Hepsinden aynı madde çıktı
Tarım Bakanlığı'nın 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde çok sayıda çikolata için 'ilaç etken maddesi tespit edildi' deniliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim’den bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek ‘taklit ve tağşiş gıdaları’ ve 'sağlığa zararlı gıdaları' açıklıyor. Listede 'Çikolata ve Kakao Ürünleri' diye arama yaptığınızda çok vahim sonuçlar çıkıyor.
Listeye göre; bakanlık ekiplerinin denetlediği birçok çikolata markasında 'ilaç etken maddesi tespiti' yapıldı.
Liste şöyle:
Centuar Gıda İlaç Kozmetik ve Kuyumculuk şirketini'nin 'Bolld Extra' markalı 'bitki karışımlı' çikolatası
Burç İlaç ve Kozmetik Şirketi'nin 'Bruzzer' markalı çikolatası
Mer İlaç Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin 'Diblong' markalı çikolatası
Burç İlaç ve Kozmetik Şirketi'nin 'Diblong' ve Diblogn Ginseng Lady' markalı çikolataları
Sözcü Gıda ve Kozmetik Şirketi'nin 'Love Fun' markalı çikolataları