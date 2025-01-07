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Bakanlık çikolata markalarını tek tek ifşa etti! Hepsinden aynı madde çıktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 10:23 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:27
Bakanlık çikolata markalarını tek tek ifşa etti! Hepsinden aynı madde çıktı

Tarım Bakanlığı'nın 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde çok sayıda çikolata için 'ilaç etken maddesi tespit edildi' deniliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim’den bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek  ‘taklit ve tağşiş gıdaları’ ve 'sağlığa zararlı gıdaları' açıklıyor. Listede 'Çikolata ve Kakao Ürünleri' diye arama yaptığınızda çok vahim sonuçlar çıkıyor. 

Bakanlık çikolata markalarını tek tek ifşa etti! Hepsinden aynı madde çıktı - 1. Resim

Listeye göre; bakanlık ekiplerinin denetlediği birçok çikolata markasında 'ilaç etken maddesi tespiti' yapıldı.

Liste şöyle:

Centuar Gıda İlaç Kozmetik ve Kuyumculuk şirketini'nin 'Bolld Extra' markalı 'bitki karışımlı' çikolatası

Burç İlaç ve Kozmetik Şirketi'nin 'Bruzzer' markalı çikolatası

Mer İlaç Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin 'Diblong' markalı çikolatası

Burç İlaç ve Kozmetik Şirketi'nin 'Diblong' ve Diblogn Ginseng Lady' markalı çikolataları

Sözcü Gıda ve Kozmetik Şirketi'nin 'Love Fun'  markalı çikolataları

Bakanlık çikolata markalarını tek tek ifşa etti! Hepsinden aynı madde çıktı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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