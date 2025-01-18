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Aman dikkat! Gıda zehirlenmesiyle karıştırılıyor, ölüme kadar gidebiliyor: Uzmanlardan 'mutlaka doktora gidin' uyarısı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ocak 2025 12:34 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 12:43
Aman dikkat! Gıda zehirlenmesiyle karıştırılıyor, ölüme kadar gidebiliyor: Uzmanlardan &#039;mutlaka doktora gidin&#039; uyarısı

Son dönemlerde hastanelerde ateş, eklem ağrısı, burun akıntısı gibi şikayetlerle gelenlerin sayısında oldukça artış yaşanıyor. İnfluenza A virüsü hakkında bilinmesi gerekenleri Prof. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı anlattı. Ölüme kadar gidebileceğinin uyarısını yapan Kalamanoğlu, “Yaşanan belirtiler yüzünden genellikle gıda zehirlenmesi ile de karıştırılabiliyor. Ancak risk grubundaki kişiler bu virüse yakalandığında sonu ölüme kadar gidebiliyor. Bu yüzden kendilerinde grip bulguları fark edenler 48 saat içinde hastaneye başvurmalıdır” uyarısında bulundu.

Son zamanlarda sıkça görülen burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı​, öksürük, halsizlik gibi belirtiler yeni bir salgının habercisi olabilir. Sonbahar, kış grip vakalarının arttığı mevsimler. İnfluenza A yani domuz gribi de şu anda en sık gördüğümüz virüs enfeksiyonudur.
 
Konuyla ilgili konuşan özel bir üniversitenin Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı Başkanı Prof. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı, “Acil servislere ve polikliniklere son günlerde yüksek ateş, yaygın vücut ağrısı, şiddetli öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, bulantı, kusma, ishal şikâyetleriyle gelen hasta sayısında ciddi bir artış var.
 
Bunun için test yaptığımızda en çok influenza A, H1N1 alt grubunun daha fazla olduğunu görüyoruz” açıklaması yaptı.
Aman dikkat! Gıda zehirlenmesiyle karıştırılıyor, ölüme kadar gidebiliyor: Uzmanlardan 'mutlaka doktora gidin' uyarısı - 1. Resim

 “MUTLAKA AŞI OLUNMALI”

 İnfluenza A'ya bağlı ölümler olabildiğini belirten Prof. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı, “Özellikle risk gruplarında bu daha fazla oluyor. 65 yaş üstü, kronik hastalık, kalp yetmezliği, şeker hastalığı, kronik akciğer hastalığı, böbrek yetmezliği tanıları olan hastalar, hamileler, 5 yaş altı çocuklar, kanser tedavisi gören hastalar risk grubundadır.

O yüzden risk grubundaki kişiler, Eylül- Ekim aylarında aşı olmalılar. Ama hastalık olduysa ve kendilerinde grip​ bulguları fark ettilerse mutlaka 48 saat içinde, erken dönemde hastaneye başvurmalılar.

Erken tedavi edelim ki olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalınmasın. Çünkü mevsimsel grip maalesef zatürre, bronşitle komplike olup ölümlere neden olabiliyor” dedi.

Aman dikkat! Gıda zehirlenmesiyle karıştırılıyor, ölüme kadar gidebiliyor: Uzmanlardan 'mutlaka doktora gidin' uyarısı - 2. Resim

“İZOLE OLMAK ÖNEMLİ”

Prof. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı, “Pandemide herkes maske kullanıyordu. İzolasyon yöntemleri çok ciddi şekilde uygulanıyordu. Dolayısıyla grip vakalarını çok görmüyorduk. Kovid daha ön plandaydı.

Ancak Kovid için aldığımız tedbirler, influenzanın da yayılmasına engel oluyordu. İnfluenzadan korunmak için kapalı ortamlar havalandırılmalıdır. Özellikle semptomları olan kişiler maske takarak izole olmalıdır.

Eller sıkça yıkanmalı, hapşırma ve öksürme durumunda ağızlarını peçete ile kapatmaları, o peçeteyi atıp sonra ellerini yıkamaları gerekir. Böylece kişiden kişiye geçmesi önlenecektir” şeklinde konuştu.

Aman dikkat! Gıda zehirlenmesiyle karıştırılıyor, ölüme kadar gidebiliyor: Uzmanlardan 'mutlaka doktora gidin' uyarısı - 3. Resim

“AŞILAR MUTASYONLAR ÖNGÖRÜLEREK HAZIRLANIYOR”

“İnfluenza grip virüsü aslında her yıl mutasyona uğruyor” diyen Prof. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı, “İnfluenza A ve B'de bu mutasyonları görüyoruz. Aşılar da bunlar ön görülerek ona göre hazırlanıyor.

Dolayısıyla örneğin zatürre aşısında her yıl olmak gibi bir şey yok ama grip aşılarının her yıl Eylül ve Ekim aylarında uygulanması gerekiyor. Bu aşılar mutasyonlar öngörülerek hazırlanıyorlar” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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