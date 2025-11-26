Zehirlenen zehirlenene! Şimdi de lise öğrencileri hastanelik oldu

Cumhuriyet Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde bulunan Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bazı öğrencilerde, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. İdarecilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 15 öğrenci, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÖĞRENCİLER TABURCU EDİLDİ

Hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

GIDA NUMUNELERİ İNCELENİYOR

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, rahatsızlığın nedeninin belirlenmesi amacıyla okul kantininde satılan gıdalardan ve öğrencilerin tükettiği ürünlerden numune aldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.