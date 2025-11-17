Menü Kapat
Bir besin zehirlenmesi vakası daha! 5 kişi yemekten sonra rahatsızlandı

Niğde’de çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran 5 kişinin, rahatsızlanmadan önce pastırma yediği tespit edildi. Türkiye’yi sarsan Böcek ailesi olayının ardından tedirginlik devam ederken acil servise başvuran şahısların besin zehirlenmesi kapsamında değerlendirilmesi endişeyi artırdı.

Bir besin zehirlenmesi vakası daha! 5 kişi yemekten sonra rahatsızlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 14:48

Valiliği tarafından yapılan açıklamada 16 Kasım Pazar günü 53 yaşındaki O.K., 26 yaşındaki B.K. ve 12 yaşındaki A.E.T çeşitli şikayetlerle hastaneye başvurdu. Yine 15 Kasım Cumartesi günü de 77 yaşındaki M.K. ve 57 yaşındaki C.U. benzer şikayetlerle hastaneye geldi. Yapılan muayeneler neticesinde hastaneye başvuran vatandaşların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Bir besin zehirlenmesi vakası daha! 5 kişi yemekten sonra rahatsızlandı

ŞİKAYET ÖNCESİNDE PASTIRMA TÜKETMİŞLER

Diğer yandan hastaneye başvuran tüm kişilerin şikayet öncesinde pastırma tükettiklerinin tespit edilmesi üzerine olayın besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında incelenmeye alındığı kaydedildi. Valilik, ağır durumda herhangi bir hastanın bulunmadığını, sürecin sağlık birimleri tarafından yakından takip edildiğini açıkladı.
Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen gıda ürünleri ve satış noktalarına yönelik denetim başlattı. Ekipler tarafından numune alınarak gerekli incelemelerin başlatıldığı, sürecin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

