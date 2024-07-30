Adana sıcağı besin zehirlenmesi vakasını artırdı: Paket servise dikkat!

30 Temmuz 2024 09:47 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:48

Sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı Adana’da yaz mevsiminde sıkça görülen besin zehirlenmesi vakaları artıyor. Vatandaşların tükettiği et, döner, balık, tavuk gibi ürünler en çok bozulan ürünler arasında yer alıyor. Uzmanlar, et ve tavuğun aşırı sıcaklarda karardığını belirterek paket servislere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, "Hastalarda karın ağrısı, kramp ve ateş gözlemlenebiliyor. Belirtiler hafif seyredip birkaç gün içerisinde düzeliyor ancak bulantı ve kusma fazlaysa destek vermek gerekiyor. Bu dönemde bu vakaları sık görmeye başladık. Acil servise gıda zehirlenmesi semptomlarıyla başvuran hasta sayısı arttı" diye konuştu.

ETİN SAKLANMA DERECESİ ÇOK ÖNEMLİ

Sıcaklık artışının mikroorganizma ve bakteri sayısının artışına da yol açtığını aktaran Doç. Dr. Sümbül, "Et, tavuk ve deniz ürünleri taze tüketilip iyi pişirilmeli. Eksi 18 ve artı 4 derecede muhafaza edilmeli. Gıda zehirlenmesinde gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Bu çok yanlış bir uygulama. Antibiyotikler doktor önerisiyle kullanılmalı. Sıcak havalarda tuzlu ayran, soda ve su tüketimi çok önemli. Yeteri kadar sıvı alamayan hastalar hastaneye başvurmalı" dedi.

SICAK HAVADA ET KARARIYOR

Kebapçı Cihangir Korkmaz ise bilindik ve güvenilir yerlerden et ve tavuk tüketilmesi gerektiğini belirterek, sıcakta etlerin dışarıda kaldığında gıda zehirlenmelerine yol açtığını söyledi. Korkmaz, etlerin soğuk havada muhafaza edildiğini sipariş geldikçe pişirilip servis edildiğini belirtti.

Kebapçılar sıcak havada etin karardığına ve gıda zehirlenmesine yol açtığına dikkat çekti.

PAKET SERVİSE DİKKAT!

Sıcak havada paket servislere de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Bu sıcaklarda paket servisler kısa mesafelere yapılmalı. Merkezde müşteriye hızlı servis olursa gıda zehirlenme riski ortadan kalkar" dedi.