Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş'tan çok sert hakem tepkisi! Samsunspor maçındaki penaltı pozisyonunun VAR kayıtları ortaya çıktı

Beşiktaş, evinde berabere kaldığı Samsunspor maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili açıklama yaptı. VAR kayıtlarının ortaya çıkmasıyla pozisyona devam kararı veren hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 15:39

ile evinde 1-1 berabere kalan 'ta kötü gidişat sürüyor. Maç sonu yönetime ve teknik direktör 'a tepki gösterildi. Maçta Abraham'ın ceza sahası içinde rakibiyle yaşadığı temas ve el pozisyonu tartışmalarını alevlendirdi. 36. dakikadan sonra 'dan gelen potansiyel penaltı uyarısıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Atilla Karaoğlan, devam kararı verdi.

Beşiktaş'tan çok sert hakem tepkisi! Samsunspor maçındaki penaltı pozisyonunun VAR kayıtları ortaya çıktı

PENALTI YORUMU

Sergen Yalçın, "VAR’ın devreye girdiği bir pozisyon var. VAR hakemi çağırıyor penaltı diye, hakem kendi yorumunu katıp, penaltı olmadığına karar vererek iptal ediyor. Bunu Türkiye’de olduğunu çok düşünmüyorum. Bu kadar işin arasında bir de hakem arkadaşlarla uğraşıyoruz. Hakemliklerini bizim maçlarda kanıtlamaya çalışıyorlar. Diğer maçlarda böyle olmuyor, VAR’a gidip veriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

https://x.com/Besiktas/status/1993653375880114507

BEŞİKTAŞ'TAN HAKEM TEPKİSİ

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor’la oynadığı müsabakanın 36. dakikasında lehimize verilmeyen penaltıya ilişkin pozisyonun VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı ve hakem Atilla Karaoğlan’ın penaltımızı vermemek için sergilediği üstün performansı tüm Türkiye izledi.

Kamuoyuyla paylaşılan VAR kayıtlarını izlerken; kavram kargaşası yaşayan ve hatasını fark ettikten sonra düzeltmeye çalışan Karaoğlan’ın penaltımızı vermemek için yaşadığı acınası mazeret üretme paniğine Türk hakemliği adına üzülerek şahitlik ettik.

Söz konusu pozisyonda oyuncu dizini kol hizasına kaldırmış ve abartılı şekilde açtığı kolunu topa müdahale etme amacıyla yönlendirmiştir. Bu durumda topun bilerek oynanması ya da dizden sekmesi dikkate alınmaz.

Beşiktaş'tan çok sert hakem tepkisi! Samsunspor maçındaki penaltı pozisyonunun VAR kayıtları ortaya çıktı

Akan oyunda pozisyonu süzemeyen, sonrasında VAR monitöründe değişik açılardan tekrar tekrar izlediği net bir pozisyonda penaltı kararı vermemek için kavramları çorba yapan hakem Atilla Karaoğlan, maçın kaderine direkt olarak etki etmiştir.

Merkez Hakem Kurulu da kulübümüze karşı sergilediği negatif tutum artık sağır sultanın dahi malumu olan Karaoğlan’ı maçımıza atayarak bu skandala çanak tutmuştur.

Beşiktaş JK olarak; hakemlik yapmak için yeterli eğitime sahip olmadığına ve daha da önemlisi kötü niyetli olduğuna inandığımız Atilla Karaoğlan’ı sezonun geri kalanında dikkatle takip edeceğiz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi! Antrenmanlara çıkmamıştı
ETİKETLER
#Spor
#beşiktaş
#penaltı
#var
#samsunspor
#sergen yalçın
#Hakem Atilla Karaoğlan
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.