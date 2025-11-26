Beşiktaş'tan çok sert hakem tepkisi! Samsunspor maçındaki penaltı pozisyonunun VAR kayıtları ortaya çıktı

Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor. Maç sonu yönetime ve teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterildi. Maçta Abraham'ın ceza sahası içinde rakibiyle yaşadığı temas ve el pozisyonu penaltı tartışmalarını alevlendirdi. 36. dakikadan sonra VAR'dan gelen potansiyel penaltı uyarısıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Atilla Karaoğlan, devam kararı verdi.

PENALTI YORUMU

Sergen Yalçın, "VAR’ın devreye girdiği bir pozisyon var. VAR hakemi çağırıyor penaltı diye, hakem kendi yorumunu katıp, penaltı olmadığına karar vererek iptal ediyor. Bunu Türkiye’de olduğunu çok düşünmüyorum. Bu kadar işin arasında bir de hakem arkadaşlarla uğraşıyoruz. Hakemliklerini bizim maçlarda kanıtlamaya çalışıyorlar. Diğer maçlarda böyle olmuyor, VAR’a gidip veriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN HAKEM TEPKİSİ

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor’la oynadığı müsabakanın 36. dakikasında lehimize verilmeyen penaltıya ilişkin pozisyonun VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı ve hakem Atilla Karaoğlan’ın penaltımızı vermemek için sergilediği üstün performansı tüm Türkiye izledi.

Kamuoyuyla paylaşılan VAR kayıtlarını izlerken; kavram kargaşası yaşayan ve hatasını fark ettikten sonra düzeltmeye çalışan Karaoğlan’ın penaltımızı vermemek için yaşadığı acınası mazeret üretme paniğine Türk hakemliği adına üzülerek şahitlik ettik.

Söz konusu pozisyonda oyuncu dizini kol hizasına kaldırmış ve abartılı şekilde açtığı kolunu topa müdahale etme amacıyla yönlendirmiştir. Bu durumda topun bilerek oynanması ya da dizden sekmesi dikkate alınmaz.

Akan oyunda pozisyonu süzemeyen, sonrasında VAR monitöründe değişik açılardan tekrar tekrar izlediği net bir pozisyonda penaltı kararı vermemek için kavramları çorba yapan hakem Atilla Karaoğlan, maçın kaderine direkt olarak etki etmiştir.

Merkez Hakem Kurulu da kulübümüze karşı sergilediği negatif tutum artık sağır sultanın dahi malumu olan Karaoğlan’ı maçımıza atayarak bu skandala çanak tutmuştur.

Beşiktaş JK olarak; hakemlik yapmak için yeterli eğitime sahip olmadığına ve daha da önemlisi kötü niyetli olduğuna inandığımız Atilla Karaoğlan’ı sezonun geri kalanında dikkatle takip edeceğiz.