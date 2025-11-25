Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi! Antrenmanlara çıkmamıştı

Beşiktaş’ta Portekizli oyuncu Rafa Silva krizi sürüyor. Rafa Silva'nın idmanlara çıkmaması sonrası, Beşiktaş sağlık ekibi, MR incelemesine dair açıklama yapmış, "Bel ağrısını açıklayacak bir bulgu yok” demişti.

''MENTAL OLARAK BİTTİM''

İddialara göre Portekizli oyuncu Beşiktaş Futbol Komitesi Üyesi Murat Kılıç ile bir saatlik görüşme yaptı. Oyuncunun, bu toplantıda “Mental olarak bittim, kendimi toparlayamıyorum” dediği öne sürüldü.

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Rafa Silva ile ilgili yeni gelişme yaşandı. HT Spor'un haberine göre; bireysel çalışmalara dün başlayan tecrübeli futbolcunun durumu sağlık heyeti tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

2 Kasım'da Fenerbahçe ile oynanan derbiden bu yana ağrılarını gerekçe göstererek idmana çıkmayan Rafa Silva, takımdan ayrılma isteği konusunda geri adım atmazken siyah-beyazlı kulüp hukuki yaptırımlar için sağlık heyetinin son raporunu bekliyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.