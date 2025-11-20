Beşiktaş'tan radikal Rafa Silva hamlesi! Sakatlık krizinde yeni karar

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Rafa Silva'nın geleceğine dair belirsizlik sürerken, siyah-beyazlı kulüpte yeni bir karar çıktı. Takımdan ayrılmak isteyen ve sakatlık bahanesiyle tesislere gelmesine rağmen idmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın, kulübün talebi doğrultusunda MR'ı çekilmişti.

MR SONUCU TEMİZ ÇIKTI

Dün Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada "Tetkikler neticesinde Rafa Silva'nın bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü (dün) çalışmaya katılmayan futbolcumuza mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi uygulanacaktır. Süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir" denildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş Kulübü cephesi, flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

FIFA'YA GİDİLECEK

Siyah-beyazlıların konuyu (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) FIFA'ya taşımaya hazırlandığı öğrenildi. Kulüp hukukçularının sağlık kurulu ile koordineli çalışarak dosyayı hazırlamaya başladığı belirtildi.

TAZMİNAT TALEBİ

Siyah-beyazlı kulübün, 32 yaşındaki yıldızı FIFA'ya şikâyet edeceği ve kulübün maddi ve manevi zararının tazminini isteyeceği öğrenildi

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Beşiktaş'a katılan Rafa Silva, bu sezon 16 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli yıldız, söz konusu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşarken, 3 de asist kaydetti. Siyah-beyazlı ekiple 2027 yılına kadar kontratı bulunan Rafa Silva'nın Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.