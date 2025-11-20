Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş'tan radikal Rafa Silva hamlesi! Sakatlık krizinde yeni karar

Son günlerde spor gündemini epey meşgul eden Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva hakkında kritik bir gelişme yaşandı. Bir süredir sakatlık bahanesi nedeniyle takımla çalışmalara katılmayan yıldız oyuncu için Siyah-beyazlılardan yeni bir hamle geldi. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 10:21

'ta Portekizli yıldız 'nın geleceğine dair belirsizlik sürerken, siyah-beyazlı kulüpte yeni bir karar çıktı. Takımdan ayrılmak isteyen ve bahanesiyle tesislere gelmesine rağmen idmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın, kulübün talebi doğrultusunda MR'ı çekilmişti.

MR SONUCU TEMİZ ÇIKTI

Dün Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada "Tetkikler neticesinde Rafa Silva'nın bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü (dün) çalışmaya katılmayan futbolcumuza mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi uygulanacaktır. Süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir" denildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş Kulübü cephesi, flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

FIFA'YA GİDİLECEK

Siyah-beyazlıların konuyu (Uluslararası Federasyonları Birliği) 'ya taşımaya hazırlandığı öğrenildi. Kulüp hukukçularının sağlık kurulu ile koordineli çalışarak dosyayı hazırlamaya başladığı belirtildi.

TAZMİNAT TALEBİ

Siyah-beyazlı kulübün, 32 yaşındaki yıldızı FIFA'ya şikâyet edeceği ve kulübün maddi ve manevi zararının tazminini isteyeceği öğrenildi

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Beşiktaş'a katılan Rafa Silva, bu sezon 16 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli yıldız, söz konusu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşarken, 3 de asist kaydetti. Siyah-beyazlı ekiple 2027 yılına kadar kontratı bulunan Rafa Silva'nın Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#sakatlık
#tazminat
#rafa silva
#fıfa
#Spor
