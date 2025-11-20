Fenerbahçe'de savunmaya sürpriz transfer! Fransız stoper devre arasında geliyor

Trendyol Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 13. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda kazanarak, Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmak istemiyor.

TRANSFERDE GAZA BASILDI

Bir diğer yandan ara transfer dönemi için hazırlıklarını yapan Kanarya cephesinde yeni bir gelişme meydana geldi. Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında kadrosuna yeni bir stoper takviyesi yapmak istiyor.

Takımın futbol direktörü Devin Özek ile transfer üzerine toplantılar gerçekleştiren teknik direktör Domenico Tedesco, "Gol bulmakta ve pozisyon üretmekte sorun yaşamıyoruz" derken defanstaki kaliteyi üst seviyeye çıkarma amacında. Özellikle Oosterwolde'ye hem Premier Lig hem de Serie A ekiplerinden ciddi talipler bulunması nedeniyle sol stoper takviyesi önemini artırdı. 24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun da ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

ROTA YENİDEN BOSCAGLİ

Bu yüzden Fenerbahçe yönetiminin, yaz döneminde ilk sırada bulunan Olivier Boscagli'yi yeniden gündemine aldığı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu, yeni transfer olduğu Premier Lig ekibi Brighton'da aradığını bulamadı.

DEVRE ARASINDA GİRİŞİMLER OLACAK

Fransız savunmacının bu sezon ligde hiç süre alamamasını fırsat bilen Fenerbahçe, devre arasında bir kez daha devreye girecek.

İNGİLİZLER TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Devin Özek oyuncuyu yakından takip ederken, Brighton cephesinin de futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. Brighton ile 2030 yılına kadar kontratı bulunan Boscagli, sadece 270 dakika süre aldı.