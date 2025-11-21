Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Rafa Silva ayrılığı için flaş iddia!

Beşiktaş'ın Rafa Silva süreci, Portekiz'de yine medyaya yansıdı. Record Gazetesi'nin Müdürü Sergio Krithinas, Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılacağı tarihi ve bonservis bedelini duyurdu.

Beşiktaş'ta Rafa Silva ayrılığı için flaş iddia!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 21:14
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 21:14

'ta kritiği devam ederken, basınında flaş bir iddia gündeme geldi. Esasen ise Record, yıldız hücumcu için iki önemli detay paylaştı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva ayrılığı için flaş iddia!

RAFA SILVA BEDELSİZ AYRILACAK İDDİASI!

Portekiz basını, Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan Ocak ayında ayrılacağını ve bu sürecin bonservissiz şekilde ilerleyeceğini iddia etti! Halihazırda siyah beyazlılarda kriz yaşanırken, başkan Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde net konuşmuş ve bu tarz bir vedanın mümkün olmayacağını belirtmişti.

Beşiktaş'ta Rafa Silva ayrılığı için flaş iddia!

RAFA SILVA VE SEZON KARNESİ

Bu sezon siyah beyazlı ekip ile 16 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 5 gol atıp 3 de asist yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

RAFA SILVA NE İSTİYOR?
Portekizli yıldız; sözleşmesini feshetmek ve alacaklarından vazgeçerek, bonservissiz ayrılmayı talep ediyor.
