Beşiktaş'ta Rafa Silva ayrılığı için flaş iddia!

Beşiktaş'ta Rafa Silva kritiği devam ederken, Portekiz basınında flaş bir iddia gündeme geldi. Esasen ise Record, yıldız hücumcu için iki önemli detay paylaştı.
Portekiz basını, Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan Ocak ayında ayrılacağını ve bu sürecin bonservissiz şekilde ilerleyeceğini iddia etti! Halihazırda siyah beyazlılarda kriz yaşanırken, başkan Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde net konuşmuş ve bu tarz bir vedanın mümkün olmayacağını belirtmişti.
Bu sezon siyah beyazlı ekip ile 16 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 5 gol atıp 3 de asist yaptı.