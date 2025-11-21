Menü Kapat
19°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; an itibarıyla transferde hedef büyüttü. Esasen ise Süper Lig'in 4 büyükleri, sözleşmesi sona ermek üzere olan yıldızları transfer listelerine aldı.

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Tansferlerde sürpriz bir süreç başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; sözleşmesinin son aylarında olan yıldız isimler özelinde planlamalara girişti.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR'UN FIRSAT TRANSFERLERİ İÇİN TAM LİSTE!

Süper Lig'in dört büyüklerinin takibe aldığı ve yakın zamanda sözleşmesi bitecek olan yıldızların listesi:

Dayot Upamecano | Bayern Münih | Piyasa Değeri 60 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Ibrahima Konate | Liverpool | Piyasa Değeri 55 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Dusan Vlahovic | Juventus | Piyasa Değeri 35 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Bernardo Silva | Manchester City | Piyasa Değeri 32 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Quinten Timber | Feyenoord | Piyasa Değeri 30 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Ruben Neves | Al Hilal | Piyasa Değeri 25 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Leon Goretzka | Bayern Münih | Piyasa Değeri 22 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Serge Gnabry | Bayern Münih | Piyasa Değeri 22 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
John Stones | Manchester City | Piyasa Değeri 22 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Weston McKennie | Juventus | Piyasa Değeri 22 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Yves Bissouma | Tottenham | Piyasa Değeri 20 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Antonio Rüdiger | Real Madrid | Piyasa Değeri 15 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Fabinho | Al Ittihad | Piyasa Değeri 15 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Andrew Robertson | Liverpool | Piyasa Değeri 15 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Franck Kessie | Al Ahli | Piyasa Değeri 14 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Harry Maguire | Manchester United | Piyasa Değeri 13 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Merih Demiral | Al Ahli | Piyasa Değeri 13 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!

Casemiro | Manchester United | Piyasa Değeri 10 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Robert Lewandowski | Barcelona | Piyasa Değeri 10 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Marcelo Brozovic | Al Nassr | Piyasa Değeri 10 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Memphis Depay | Corinthians | Piyasa Değeri 9 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Mauro Icardi | Galatasaray | Piyasa Değeri 8 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Anderson Talisca | Fenerbahçe | Piyasa Değeri 8 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Paulo Dybala | Roma | Piyasa Değeri 8 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Sadio Mane | Al Nassr | Piyasa Değeri 8 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
Karim Benzema | Al Ittihad | Piyasa Değeri 7 Milyon Euro

Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!

Sıkça Sorulan Sorular

MAURO ICARDI VE ANDERSON TALISCA'YA YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLECEK Mİ?
Galatasaray ve Fenerbahçe; sürece dair henüz net bir karar vermedi ve yıldız isimler adına, kritik ayrıklar gündeme geldi.
