Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!

Tansferlerde sürpriz bir süreç başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; sözleşmesinin son aylarında olan yıldız isimler özelinde planlamalara girişti.
Süper Lig'in dört büyüklerinin takibe aldığı ve yakın zamanda sözleşmesi bitecek olan yıldızların listesi:
Dayot Upamecano | Bayern Münih | Piyasa Değeri 60 Milyon Euro
Ibrahima Konate | Liverpool | Piyasa Değeri 55 Milyon Euro
Dusan Vlahovic | Juventus | Piyasa Değeri 35 Milyon Euro
Bernardo Silva | Manchester City | Piyasa Değeri 32 Milyon Euro
Quinten Timber | Feyenoord | Piyasa Değeri 30 Milyon Euro
Ruben Neves | Al Hilal | Piyasa Değeri 25 Milyon Euro
Leon Goretzka | Bayern Münih | Piyasa Değeri 22 Milyon Euro
Serge Gnabry | Bayern Münih | Piyasa Değeri 22 Milyon Euro
John Stones | Manchester City | Piyasa Değeri 22 Milyon Euro
Weston McKennie | Juventus | Piyasa Değeri 22 Milyon Euro
Yves Bissouma | Tottenham | Piyasa Değeri 20 Milyon Euro
Antonio Rüdiger | Real Madrid | Piyasa Değeri 15 Milyon Euro
Fabinho | Al Ittihad | Piyasa Değeri 15 Milyon Euro
Andrew Robertson | Liverpool | Piyasa Değeri 15 Milyon Euro
Franck Kessie | Al Ahli | Piyasa Değeri 14 Milyon Euro
Harry Maguire | Manchester United | Piyasa Değeri 13 Milyon Euro
Merih Demiral | Al Ahli | Piyasa Değeri 13 Milyon Euro
Casemiro | Manchester United | Piyasa Değeri 10 Milyon Euro
Robert Lewandowski | Barcelona | Piyasa Değeri 10 Milyon Euro
Marcelo Brozovic | Al Nassr | Piyasa Değeri 10 Milyon Euro
Memphis Depay | Corinthians | Piyasa Değeri 9 Milyon Euro
Mauro Icardi | Galatasaray | Piyasa Değeri 8 Milyon Euro
Anderson Talisca | Fenerbahçe | Piyasa Değeri 8 Milyon Euro
Paulo Dybala | Roma | Piyasa Değeri 8 Milyon Euro
Sadio Mane | Al Nassr | Piyasa Değeri 8 Milyon Euro
Karim Benzema | Al Ittihad | Piyasa Değeri 7 Milyon Euro