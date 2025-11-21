Gheorghe Hagi'den Türkiye-Romanya kritiği: İlk hedefi gösterdi!

Gheorghe Hagi, play-off etabındaki Türkiye-Romanya maçını yorumladı. Rumen basınına konuşan eski Galatasaraylı, ayrıntılara dikkat çekti.

GHEORGHE HAGI'DEN TÜRKİYE-ROMANYA AÇILIMI

"Türkiye maçının sonrasını konuşmak tamamen yanlış. Türkiye eşleşmesine odaklanmalıyız çünkü birçok ayrıntı var. Tabii tüm detayları gözden geçirecek çok deneyimli bir teknik direktörümüz de var. Karşılaşmaya detaylı bir şekilde hazırlanmalıyız çünkü ayrıntılar, sonucu belirler. Deplasmanda oynayacağız ve kesinlikle çok zor olacak ama imkânsız diye bir şey yok. Önemli olan inanmak, cesaretli oynamak ve iyi bir maç çıkarmak. Herkes elinden geleni yapmalı. Romanya'nın doğru konsantrasyon ve doğru kadro yapısıyla, 2026 Dünya Kupası'na gitme şansı var."