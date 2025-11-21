Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Gheorghe Hagi'den Türkiye-Romanya kritiği: İlk hedefi gösterdi!

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, 2026 Dünya Kupası yolunda eşleşen Türkiye ile Romanya'yı kıyasladı. Esasen ise ülkesi adına kritik tespitlerde bulunan Gheorghe Hagi, tüm odağın Türkiye'de olması gerektiğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gheorghe Hagi'den Türkiye-Romanya kritiği: İlk hedefi gösterdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 18:16

Gheorghe Hagi, play-off etabındaki Türkiye-Romanya maçını yorumladı. Rumen basınına konuşan eski Galatasaraylı, ayrıntılara dikkat çekti.

Gheorghe Hagi'den Türkiye-Romanya kritiği: İlk hedefi gösterdi!

GHEORGHE HAGI'DEN TÜRKİYE-ROMANYA AÇILIMI

"Türkiye maçının sonrasını konuşmak tamamen yanlış. Türkiye eşleşmesine odaklanmalıyız çünkü birçok ayrıntı var. Tabii tüm detayları gözden geçirecek çok deneyimli bir teknik direktörümüz de var. Karşılaşmaya detaylı bir şekilde hazırlanmalıyız çünkü ayrıntılar, sonucu belirler. Deplasmanda oynayacağız ve kesinlikle çok zor olacak ama imkânsız diye bir şey yok. Önemli olan inanmak, cesaretli oynamak ve iyi bir maç çıkarmak. Herkes elinden geleni yapmalı. Romanya'nın doğru konsantrasyon ve doğru kadro yapısıyla, 2026 Dünya Kupası'na gitme şansı var."

Gheorghe Hagi'den Türkiye-Romanya kritiği: İlk hedefi gösterdi!

Sıkça Sorulan Sorular

HAGI ROMANYA MİLLİ TAKIMI'NDA KAÇ MAÇA ÇIKMIŞTI?
Futbolculuk yıllarında uzun süre Romanya için mücadele eden Gheorghe Hagi, toplamda 124 maça çıkmış ve 35 kez gol sevinci yaşamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TFF'den Adana Demirspor açıklaması: FIFA yine ceza verdi!
Gennaro Gattuso'dan Vincenzo Montella'ya destek!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.