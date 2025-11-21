TFF'den Adana Demirspor açıklaması: FIFA yine ceza verdi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adana Demirspor'un 1. Lig'e vedası için geri sayım başlamışken, FIFA'dan bir yaptırım daha geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, 6 puanlık cezayı resmen duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı. An itibarıyla ise Adana Demirspor, eksi 23 puanla 1. Lig tablosunun son sırasında bulunuyordu.
Köklü kulüp, uzun zamandır mali tabloda açık veriyor ve mali anlamda kriz yaşıyordu.