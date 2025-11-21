Menü Kapat
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş-Samsunspor maçı öncesi kriz çıkaracak açıklama! Samsunspor Başkanından küçümseyen ifadeler

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, pazar günü konuk olacakları Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüksel Yıldırım maç öncesi Beşiktaş'ı kızdıracak cümleler sarf etti. Yüksel için spor camiası tarafından ''Beşiktaş'ı küçümsüyor'' yorumları yapılıyor.

Beşiktaş-Samsunspor maçı öncesi kriz çıkaracak açıklama! Samsunspor Başkanından küçümseyen ifadeler
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçında iddialı olduklarını söyleyen Yüksel Yıldırım, ‘’Beşiktaş’ı böyle bir kaos ortamında yakalamak zordur. ‘Kurt puslu havayı sever’ derler; biz de şu an o puslu havayı görüyoruz’’ dedi.

Beşiktaş-Samsunspor maçı öncesi kriz çıkaracak açıklama! Samsunspor Başkanından küçümseyen ifadeler

BEŞİKTAŞ’I KIZDIRACAK SÖZLER

Gündeme sürekli Beşiktaş açıklamalarıyla gelen Yüksel Yıldırım, "Orkun ile Rafa'nın olup olmaması bizim için önemli değil. Onların olduğu ama Beşiktaş'ın yenildiği maçlar var. Beşiktaş, yenilmez bir takım değil; bir Galatasaray, bir Fenerbahçe değil. Defalarca yenildiler. Beşiktaş, bize eş bir rakip." dedi.

Beşiktaş-Samsunspor maçı öncesi kriz çıkaracak açıklama! Samsunspor Başkanından küçümseyen ifadeler

Yıldırım, "Biz çıkıp topumuzu oynayacağız. Hedefimiz net: 3 puan! Üzüldüğüm tek şey, üç yıldır Süper Lig’deyim ve Beşiktaş’ı bir türlü yenemedik. Bu sene gerçekten ‘o sene’ olacak gibi hissediyorum. Beşiktaş’ın içi karışık, Orkun cezalı, Rafa da büyük ihtimalle oynamayacak. Bunlar bizim için bir avantaj. Bu sezon ligdeki rakiplerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ MOTİVE OLDU

Gazeteci Sercan Dikme, Yüksel Yıldırım'ın bu açıklamalarının Beşiktaş tesislerinde oyuncular tarafından konuşulduğunu ve motive olduklarını söyledi.

Daha önce Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım Avrupa Ligi maçlarına ilişkin "Panathinaikos FC-Shakhtar Donetsk maçlarının galibi rakibimiz olacak. İkisi de güçlü. Bu ligde böyle, bütün rakipler güçlü. Elenirsek Beşiktaş'ı eleyen takıma elendik deriz’’ ifadelerini kullanmıştı.

#Futbol
#Spor
